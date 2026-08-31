LA AUTORIDAD MARÍTIMA FUE PARTE DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN GIMNASIO FISCAL DE PUNTA ARENAS

Este 29 de agosto, en el marco de actividades organizadas por "Gobierno en Terreno" y "A mover Chile 2030", se desarrolló en el Gimnasio Fiscal del Instituto Nacional del Deporte de Magallanes y Antártica Chilena, la conmemoración del día del niño.







En la instancia, participaron distintas instituciones como el Club de Leones, Policía de Investigaciones, Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Servicio Agrícola y Ganadero, Banco del Estado de Chile, Carabineros de Chile, Fuerza Aérea, entre otras.







La Gobernación Marítima de Punta Arenas también participó de la actividad, con un stand interactivo en donde especialistas en señalización marítima, buzos y Policía Marítima, compartieron parte de sus labores con el público.







La Marinero Primero Litoral Isis Gutiérrez, dotación de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, comentó que "esta instancia permite dar a conocer parte de las labores de la Autoridad Marítima a la comunidad en general, recibimos a distintas familias que se acercaron y les mostramos parte de nuestro equipo y también les dimos a conocer nuestras responsabilidades", y afirmó que "es una instancia muy gratificante, donde adultos y niños pudieron conocer más sobre la Armada de Chile".







En la ocasión visitó la muestra el Seremi de Gobierno de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Ángel Roa, quién junto a su familia pudo interiorizarse sobre las labores de los fareros del fin del mundo, las operaciones de los buzos de la partida de salvataje, así como parte de los desafíos de la Policía Marítima en la jurisdicción.







Por parte de la Tercera Zona Naval también estuvo presente el Grupo Aeronaval Sur, el Destacamento de Infantería Nº 4 "Cochrane" y la Banda Insignia, estos últimos a través de un repertorio de música animaron a pequeños y sus familias en esta lúdica jornada, fomentando de esta manera la conciencia marítima en una actividad que reunió a parte importante de la comunidad de la capital regional austral.

