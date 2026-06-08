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8 de junio de 2026

LA ESCAFANDRA DORADA: EL MUNDO SILENCIOSO DE LOS BUZOS DE SALVATAJE DE LA ARMADA DE CHILE

Portar en el pecho la escafandra dorada, símbolo de la especialidad, es el final de un camino de dos años. En ese tiempo, el aspirante deja de ser un marino que sabe nadar para convertirse en un especialista capaz de trabajar donde el cuerpo humano no fue diseñado para estar.

Cabo Segundo Litoral Buzo de Salvataje Sebastián Zamora al centro de la fotografía junto a especialistas de la Gobernación Marítima de Punta Anreas

Hay un instante, justo antes de que el agua cierre sobre la cabeza, en que el ruido del mundo conocido se apaga. El oleaje, el viento y las voces quedan arriba. Y entonces comienza el descenso. Para los Buzos de Salvataje de la Armada de Chile, ese momento no es rutina: es la frontera entre dos universos. "Descender a las profundidades es entrar a otro mundo", dicen quienes lo han vivido, y lo dicen sin metáfora. Bajo la superficie, los colores del mar y su naturaleza se manifiestan de otra manera, los sonidos son distintos y el trabajo en equipo se vuelve un lenguaje de señas pactadas, gestos silenciosos que valen más que cualquier palabra. El mismo lugar que para cualquiera sería angustia —el silencio, la presión, la inmensidad oscura— para el buzo se convierte en territorio propio, en oficina y en santuario al mismo tiempo.

Dos años para ganar una insignia

Portar en el pecho la escafandra dorada, símbolo de la especialidad, es el final de un camino de dos años. En ese tiempo, el aspirante deja de ser un marino que sabe nadar para convertirse en un especialista capaz de trabajar donde el cuerpo humano no fue diseñado para estar. Aprenden técnicas de inmersión, descompresión, soldadura y corte subacuáticos y salvamento, entrenados con parámetros exigentes, porque el mar no perdona la improvisación. El emblema no se regala: se gana respiración a respiración.

Entre quienes conocen ese camino está el Cabo Segundo Buzo de Salvataje Sebastián Zamora, una de esas figuras que encarnan la especialidad por lo que hacen. "Bajar a las aguas es solo para privilegiados", resume, sin arrogancia, más bien con gratitud. Y lo que ve es difícil de describir: la flora y la fauna marina desde otra perspectiva, el ruido de los motores de buques y naves como un pulso lejano, el canto de las ballenas atravesando el océano. Son sensaciones que impactan y que, paradójicamente, dan paz cuando uno explora las profundidades.

La épica silenciosa del mar

Pero allá abajo hay trabajo, y mucho. Los Buzos de Salvataje realizan revisiones de cascos bajo la línea de flotación, inspeccionando cada plancha y cada soldadura, e inspeccionan las instalaciones de señalización marítima, esas estructuras invisibles para el público pero esenciales para que cada buque encuentre su rumbo y cada puerto siga siendo seguro. Son los ojos y las manos de la Armada donde nadie más puede llegar. Y cuando una embarcación naufraga o un tripulante cae al agua, son ellos quienes se sumergen contra la corriente, el frío y el reloj en las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo que la Autoridad Marítima despliega a lo largo del extenso litoral chileno, desde las aguas templadas del norte hasta los canales helados del extremo austral. Es un trabajo donde la épica no se grita: se ejecuta.

Esa es su marca más honda: el silencio. Forman parte de la labor silenciosa de la Autoridad Marítima, que vela día y noche por la vida humana en el mar sin pedir aplausos. La mayoría nunca verá su rostro ni sabrá su nombre, y ellos están bien con eso. Su recompensa es la certeza de que el casco que revisaron aguantará la travesía y de que la persona que buscaron de noche tuvo una oportunidad gracias a ellos. Porque cada vez que el agua se cierra sobre su cabeza, no sienten que pierden la superficie: sienten que ganan la profundidad.

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