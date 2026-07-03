GRUPO DE ARTILLERÍA N.° 7 “WOOD” VALIDA NUEVAS CAPACIDADES DE FUEGO CON MUNICIÓN BASE BLEED DE 155 MM

El constante perfeccionamiento de las capacidades militares exige entrenamiento, precisión y la incorporación de nuevas tecnologías. Bajo esa premisa, el Grupo de Artillería N.° 7 “Wood”, dependiente de la 4ta. Brigada Acorazada “Chorrillos”, realizó con éxito una prueba de tiro con la nueva munición Base Bleed de 155 mm, demostrando el alto nivel de preparación de sus integrantes y el fortalecimiento de su capacidad de apoyo de fuego.

La actividad se desarrolló como parte del proceso permanente de instrucción y entrenamiento de la unidad, permitiendo comprobar en terreno el desempeño de esta munición de largo alcance, la que incrementa significativamente la efectividad de las maniobras de combate al ampliar el alcance y la eficacia del fuego de artillería en el campo de batalla actual.

Al respecto, el Oficial Director del Fuego, Subteniente Ignacio Carmine R., junto al Suboficial Héctor Chávez P. y al Sargento Segundo David Alarcón U., integrantes de una Central de Tiro de la unidad, señalaron que “la munición respondió de manera óptima a los datos de tiro calculados por parte de la Central de Tiro, cumpliendo satisfactoriamente los parámetros balísticos previstos e impactando con precisión el objetivo ubicado en larga distancia”.

El exitoso resultado permitió validar tanto las capacidades técnicas del nuevo material como la preparación del personal encargado de planificar y ejecutar el tiro, reflejando el trabajo coordinado entre la Central de Tiro y las dotaciones de las piezas de artillería.

Por su parte, el Comandante de Pieza de la 1ª Batería de Combate, Cabo Primero Franco Alarcón P., destacó la relevancia de esta instancia, manifestando que “constituye un honor participar en la ejecución y materialización de este tiro de prueba con munición Base Bleed de 155 mm, alcanzando las mayores distancias registradas por la unidad en las gélidas pampas australes”.

La jornada también permitió que el personal más joven conociera en terreno las capacidades del sistema. En ese contexto, la Soldado de Tropa Profesional Krishna Coñopán A., explicó que tuvo la oportunidad de observar el empleo del tiro Base Bleed en el sistema M109. En esa dirección, resaltó que “fue una experiencia interesante, porque le permitió comprender de forma más cercana cómo ciertos avances en la munición influyen directamente en el desempeño de una pieza de artillería. Lograr observar cómo cada elemento, desde la preparación del material hasta la ejecución del tiro, tienen una función específica para lograr el nivel de coordinación y precisión que requiere el trabajo en equipo”.

Este tipo de ejercicios constituye un paso relevante en el fortalecimiento de las capacidades de combate del Ejército de Chile, al contribuir al desarrollo de un apoyo de fuego cada vez más moderno, preciso y oportuno, acorde con las exigencias de los actuales escenarios operacionales.