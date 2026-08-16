16 de agosto de 2026
DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA Y CLUB DE LEONES COORDINAN AVANCES DEL FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PUERTO WILLIAMS
El delegado presidencial provincial Rodolfo Moncada se reunió con representantes del Club de Leones Cruz del Sur y posteriormente visitó las obras del recinto, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Municipalidad de Cabo de Hornos.
El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo una reunión con representantes del Club de Leones Cruz del Sur, encabezados por su presidente, Francisco Barría, para abordar aspectos relacionados con las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes y el avance del futuro Centro de Rehabilitación de Puerto Williams.
Tras el encuentro, las autoridades y representantes de la organización realizaron una visita a las obras del recinto, proyecto que cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y es ejecutado por la Municipalidad de Cabo de Hornos.
El futuro centro permitirá acercar prestaciones de rehabilitación a las familias de Puerto Williams y la Provincia de la Antártica Chilena. La iniciativa forma parte del objetivo regional de que las capitales provinciales de Magallanes cuenten con sus propios centros de rehabilitación.
La construcción del recinto representa una nueva infraestructura destinada a ampliar el acceso a este tipo de prestaciones en el territorio. Durante la jornada, los representantes de la Delegación Antártica Chilena y el Club de Leones Cruz del Sur abordaron además la coordinación vinculada a las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes.
La alcaldesa Ana Mayorga anunció que el municipio ya cuenta con un terreno para el futuro establecimiento y destinó a un funcionario con dedicación exclusiva para desarrollar el proyecto, con la meta de contar con un diseño antes de finalizar este año.
La alcaldesa Ana Mayorga anunció que el municipio ya cuenta con un terreno para el futuro establecimiento y destinó a un funcionario con dedicación exclusiva para desarrollar el proyecto, con la meta de contar con un diseño antes de finalizar este año.