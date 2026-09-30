SEREMI DE MEDIO AMBIENTE LLAMA A POSTULAR AL FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ANTES DEL 14 DE OCTUBRE

En conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld, abordó distintas materias vinculadas a la gestión ambiental regional, entre ellas la convocatoria 2026 del Fondo de Protección Ambiental (FPA), el reciclaje y la gestión de residuos domiciliarios, además de los avances asociados al relleno sanitario de Puerto Natales.

Durante la entrevista, Rosenfeld explicó que el Fondo de Protección Ambiental cuenta con una trayectoria que se remonta a 1998 y que, a nivel regional, ya ha permitido financiar más de un centenar de iniciativas. Según detalló, las postulaciones para la convocatoria 2026 se encuentran abiertas desde el 28 de agosto y se extenderán hasta el 14 de octubre, contemplando tres líneas dirigidas a pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y establecimientos educacionales.

El seremi destacó que las iniciativas pueden abordar distintas problemáticas ambientales, incluyendo adaptación y mitigación del cambio climático, eficiencia energética, reducción de la huella de carbono, protección de flora y fauna, recuperación de espacios y gestión de residuos. Además, recalcó que los proyectos deben incorporar componentes de educación ambiental mediante talleres o capacitaciones.







“En el caso de los fondos de protección ambiental, existen 3 líneas postulables. Las postulaciones comenzaron a fin de agosto, el 28 de agosto y van a estar abiertas hasta el 14 de octubre”, señaló Rosenfeld.



La autoridad también entregó ejemplos de proyectos financiados en la región, entre ellos una iniciativa de la Junta de Vecinos Juan Pablo II de Punta Arenas para la construcción de ecoparques y ecopajardineras, un proyecto de invernadero inclusivo en un establecimiento educacional de Puerto Natales y la instalación de un punto verde por parte de una junta de vecinos. En Puerto Williams, en tanto, se contempla el reacondicionamiento de un invernadero comunitario.

En materia de pueblos indígenas, Rosenfeld mencionó el trabajo desarrollado por la asociación mapuche huilliche Tragun Mapu, en Agua Fresca, donde se implementó un sistema agrícola de hidroponía acompañado de paneles fotovoltaicos para abastecer energéticamente el sistema de recirculación de agua.

Respecto del presupuesto, el seremi indicó que durante 2025 se aprobó un marco de 24 millones de pesos, con un financiamiento máximo de hasta 6 millones de pesos por iniciativa. Precisó además que actualmente existen cuatro proyectos correspondientes a la convocatoria anterior que se encuentran en ejecución durante 2026, mientras que la convocatoria actualmente abierta corresponde a iniciativas que serán ejecutadas durante 2027.

Rosenfeld también llamó a las organizaciones interesadas a revisar los requisitos de admisibilidad, particularmente la necesidad de contar con personalidad jurídica vigente y presentar correctamente los antecedentes presupuestarios.







“Si es que ya caducó o venció y no lo han actualizado, por lo tanto van a quedar fuera y no van a pasar la etapa de admisibilidad”, advirtió respecto de la personalidad jurídica de las organizaciones.





Gestión de residuos y situación de Puerto Natales



Otro de los principales temas abordados durante la conversación fue la gestión de residuos en Magallanes. Rosenfeld señaló que desde el Ministerio de Medio Ambiente se activó la Secretaría Ejecutiva Regional de Residuos y Economía Circular, instancia en la que participan distintos organismos públicos y municipios.

El seremi explicó que se ha comenzado a trabajar particularmente con Puerto Natales, donde se encuentra en proceso la habilitación del nuevo relleno sanitario. De acuerdo con lo informado, actualmente quedarían pendientes aspectos vinculados a permisos sectoriales y a la definición del modelo de operación.







“Vemos que las brechas son muy pocas ya. Lo que ha solicitado Salud se está resolviendo mediante, a modo de ejemplo, la instalación del cierre perimetral de las piscinas de lixiviado en el relleno sanitario propiamente tal”, afirmó.



Asimismo, detalló que durante reuniones realizadas los días 23 y 24 de septiembre participaron representantes de la Delegación Presidencial, municipios, Salud, Subdere y el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el consultor encargado de elaborar el modelo de operación del recinto.

Rosenfeld sostuvo que la situación de la infraestructura de residuos en la región requiere avanzar en soluciones, señalando que Magallanes presenta un nivel elevado de criticidad en esta materia.







“Tenemos que hacernos cargo más allá de que haya esto esté dilatado por más de 10 años. Tenemos que hacernos cargo, es una situación crítica y que está afectando a la población y, por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos cargo”, expresó.





Reciclaje y experiencias de otras comunas



En relación con el reciclaje, la autoridad comentó una reciente visita a la comuna de Las Condes, donde conoció el funcionamiento de un sistema de retiro domiciliario y segregación de residuos.

Rosenfeld planteó que, si bien las realidades de ambas comunas son diferentes, existen experiencias que pueden servir como referencia para avanzar en Magallanes.







“Nosotros tenemos que mirar hacia adelante, hay que pensar que aquí en Magallanes tenemos que avanzar, no nos podemos quedar atrás en lo que tiene que ver con la gestión de residuos domiciliarios, industriales”, manifestó.



Finalmente, el seremi también abordó materias vinculadas al reglamento antártico, la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la evaluación ambiental de proyectos y el trabajo desarrollado durante sus primeros meses al frente de la cartera regional.

En este último punto, destacó la coordinación con el nivel central y el trabajo del equipo regional, además de señalar que uno de los objetivos es avanzar dentro de los plazos establecidos por la legislación ambiental.



