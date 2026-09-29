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29 de septiembre de 2026

ENTRENADORES Y JUGADORAS IMPULSAN NUEVO PROCESO FORMATIVO DEL VÓLEIBOL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Polar en el deporte

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El desarrollo del vóleibol formativo en la región de Magallanes vive una nueva etapa con el inicio de los procesos de preselección en la categoría Sub-14. Durante una reciente emisión de Polar en el Deporte, los técnicos Robertino Hodge e Ignacio Avillo, junto a las jugadoras Constanza Velázquez y Florencia Barría, abordaron los desafíos de esta disciplina en Punta Arenas y Porvenir. La iniciativa busca proyectar nuevos talentos locales desde una edad temprana para futuras competencias.

Los entrenadores destacaron que los recientes cambios en la reglamentación han permitido sumar a una mayor cantidad de jóvenes, aunque advierten sobre la necesidad de trabajar la tolerancia a la frustración ante el error. Hodge, con cuatro décadas de trayectoria, enfatizó que la falta de recintos y la limitación a un solo entrenamiento semanal dificultan la preparación. Por su parte, Avillo resaltó que el potencial de los magallánicos permite competir a buen nivel frente a otras zonas del país.

Desde la perspectiva de las deportistas, pertenecer a este grupo representa un paso fundamental en su crecimiento. Constanza Velázquez, proveniente de Porvenir, y la puntarenense Florencia Barría, ambas desempeñándose como líberos, valoraron el espacio para conectar con otras integrantes de la selección. En los estudios de Polar Comunicaciones, las jóvenes expresaron su motivación por seguir perfeccionándose, teniendo como gran objetivo representar a su territorio en los próximos Juegos de la Araucanía.

La formación de un biotipo característico y el enfoque regional en la defensa y el saque son las herramientas con las que se espera suplir la habitual diferencia de estatura. A través de las pantallas y micrófonos de Radio Polar, quedó en evidencia que este trabajo a largo plazo requiere del compromiso de apoderados, instituciones y autoridades para seguir nivelando las oportunidades deportivas en el extremo sur.




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