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27 de septiembre de 2026

FENADAJ INICIA CAMPAÑA PARA VISIBILIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

​La iniciativa busca dar a conocer el trabajo de las Corporaciones de Asistencia Judicial y relevar la importancia de garantizar este derecho, especialmente para personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.

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En el marco del Mes del Acceso a la Justicia, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) inició una campaña de concientización para visibilizar el trabajo que desarrollan las Corporaciones de Asistencia Judicial a lo largo del país y su importancia para las personas que requieren orientación, representación y asistencia jurídica.

A través de sus distintos programas, las Corporaciones entregan atención en materias de familia, laboral, civil y penal, además de contar con programas especializados para víctimas y otros grupos que requieren asistencia jurídica y social. Desde FENADAJ destacan que esta labor permite que personas con mayores dificultades económicas y sociales puedan ejercer sus derechos y acceder a representación jurídica.

La campaña también abordará las dificultades que actualmente enfrentan las Corporaciones, particularmente en materia de presupuesto, dotación de funcionarios e infraestructura. Según la federación, estos factores inciden en las condiciones en que se entrega atención a la ciudadanía.

Otro de los temas que estará presente durante la iniciativa es el proceso de implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que reemplazará progresivamente a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial.

Durante lo que resta de septiembre, FENADAJ desarrollará publicaciones informativas, entrevistas y encuentros con parlamentarios para explicar a la ciudadanía el trabajo de las Corporaciones, sus distintos programas y las dificultades que enfrenta actualmente la red de atención jurídica.

La campaña finalizará con la firma de un documento de compromiso por el acceso a la justicia, mediante el cual la federación buscará convocar a distintos actores políticos y sociales a respaldar el fortalecimiento de este derecho y la disponibilidad de recursos presupuestarios, humanos y de infraestructura para entregar una atención digna y oportuna.

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