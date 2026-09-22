POSTULANTES DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL: COLABORADORES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

Hoy son varias las entidades públicas que se abren a prácticas profesionales para estudiantes de derecho, quienes buscan como postulantes familiarizarse con aquellas áreas de futura especialización. Presente hace décadas en Magallanes, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) sigue siendo el servicio público por excelencia donde los egresados de derecho se hacen de sus primeras armas, en términos de relacionarse con personas usuarias que requieren de representación judicial y no disponen de recursos para acceder a estos servicios de manera particular.



Alejandro Donatti, director regional de este servicio dependiente del Ministerio de Justicia, señala que al ingresar a la CAJ “el postulante acredita mediante certificado universitario haber rendido los exámenes que lo habilitan como egresado o licenciado de derecho”. Hoy este crucial proceso académico apunta a la profesionalización del servicio, dejando atrás la figura del “estudiante en práctica". Así, en materia de trazabilidad, toda tramitación o actuación en la que el postulante se involucra está patrocinada y supervisada por un profesional abogado de la institución o abogado jefe.



El período de práctica tiene una duración de seis meses, el que comienza con la solicitud del egresado o licenciado de derecho para realizarla en la unidad que designe la Dirección Regional respectiva, conforme a las necesidades y cupos disponibles. Posteriormente y una vez terminado dicho proceso, previa entrega de un Informe de Práctica, se evalúa al postulante, según pautas que para tales efectos existen en la Corporación, conforme al Decreto 265 del año 1985 y el protocolo de prácticas profesionales de la CAJ RM.



Como abogado tutor en la CAJ, Rodrigo Henríquez Narváez - abogado auxiliar de la Oficina de Defensa de Familia de Magallanes- dedica gran parte del tiempo a los postulantes. El profesional resalta que este periodo se convierte en un buen espacio y un instrumento para evaluar efectivamente si querrán ser o no abogados litigantes en algún momento. Si bien antes la práctica abordaba todo tipo de materias, hoy en día ésta se hace de manera especializada. Así, se da el caso de quienes la realizan en materia de familia o bien en el ámbito civil, penal u otras áreas a través de instituciones en convenio, donde a futuro podrán desempeñarse profesionalmente.



Los practicantes llegan con un nivel de conocimiento importante, asumiendo que esta etapa en ningún caso implica “ejercitarse con la vida de las personas”, puesto que toda gestión que asuma cada postulante debe ser revisada por su abogado tutor. Esto no quita que las cosas prácticas las podrán ellos vivenciar en la medida que tramiten o no causas.



Acerca de su práctica profesional, la postulante Catalina Suárez Letelier valora el continuar desarrollándose en el Derecho de Familia, área en la que descubrió tener plena afinidad. Ella aspira a consolidar todo lo adquirido en sus cinco años de formación previa. En este contexto, el desarrollo de habilidades blandas resulta esencial, ya que “la capacidad de comunicarse con claridad, escuchar activamente, demostrar empatía y generar un ambiente de confianza permite que las personas se sientan escuchadas, comprendidas y tratadas en un plano de igualdad, facilitando así la resolución de sus conflictos”.



Asimismo, Catalina resalta la eficiencia del sistema de trabajo, para la tramitación ágil de un gran número de causas y la permanente tutoría garantizada que el proceso implica. Todo ello permite brindar a ella y a otros profesionales en formación la primera experiencia real de acceso a la justicia que orienta su quehacer.



El seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, subraya el relevante papel que cumple la Corporación de Asistencia Judicial para futuros abogados y abogadas, en su preparación para la atención y representación de usuarios de la CAJ en procura de brindarles un oportuno acceso a la justicia. Valoró que egresados y licenciados en Ciencias Jurídicas destaquen el nivel de exigencia de la CAJ, fortaleciendo en su etapa como postulantes su confianza y aptitudes para el ejercicio de la profesión.





Lectura de foto:

Rodrigo Henríquez Narváez (atrás) aparece junto a Erik Hauiquil Caro, Katalina Morales Ulloa, Vicente Riveros Rivera y Catalina Suárez Letelier.

