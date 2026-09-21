POSITIVO BALANCE DE FIESTAS PATRIAS DESTACA COORDINACIÓN Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD REGIONAL

​Tras una planificación que se inició con anticipación y que involucró a las distintas instituciones que integran y contribuyen al Sistema de Seguridad Regional, las autoridades realizaron este lunes el balance del despliegue desarrollado durante las Fiestas Patrias.



El análisis de los resultados se efectuó durante el Comité Policial Regional y posteriormente presentada a los medios de comunicación, instancia en la que se destacaron los resultados obtenidos en materia de prevención, fiscalización y control, junto con el comportamiento responsable de gran parte de la comunidad durante el fin de semana largo.



El despliegue contempló servicios extraordinarios de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gobernación Marítima, Aduanas, Gendarmería y SENDA, además de acciones coordinadas con otros servicios públicos, como SAG, SII y Seremi de Salud.



El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que los resultados responden a una estrategia de trabajo permanente y coordinada:



“Hay que señalar que lo que estamos planificando con el Sistema de Seguridad Regional, tanto con las policías como aquellas instituciones que son contribuyentes, está dando buenos resultados. Ustedes se han dado cuenta que existen controles en las fronteras, en la ciudad, hay operativos por parte de la Policía de Investigaciones con la policía marítima; ese es el espíritu, trabajar de forma interagencial para llegar con la legalidad, con profundidad y poder tomar las medidas con aquellos que no la están cumpliendo e incrementar la sensación de seguridad para nuestros ciudadanos.



Esto es parte de la estrategia. Creemos que apoyar las operaciones, las fiscalizaciones, en la legalidad y la legitimidad del accionar de las instituciones es clave, y en ese sentido lo hemos instaurado como uno de los pilares fundamentales en nuestra estrategia de seguridad, y de esa manera también se estructuran los planes, como el plan que acabamos de ejecutar de fiestas patrias, y así próximamente también se va a realizar el plan estival para la provincia de Última Esperanza, que responde al incremento turístico, especialmente por el Parque Nacional Torres del Paine”.



La delegada presidencial regional, Ericka Farías, valoró los resultados y especialmente el comportamiento preventivo de la comunidad, destacando que se registró una disminución de los siniestros viales y de las personas detectadas conduciendo bajo los efectos del alcohol y otras drogas.



“Los siniestros también bajaron, los choques o los accidentes, bajaron considerablemente su número. También bajó el número de las personas que fueron detectadas manejando bajo la influencia del alcohol y encontramos una persona al aplicarse un narcotest, manejando bajo la influencia de la droga. Fue un balance positivo, destaco a la ciudadanía que se cuidó y al parecer hizo eco también de toda esta campaña que nosotros iniciamos como gobierno de prevención de siniestros del tránsito y de llamar a las familias a celebrar de manera tranquila y consciente de que estas fiestas son motivos de alegría pero que debemos evitar cualquier accidente y para eso hay que tomar ciertas medidas preventivas y eso se escuchó en la población.



Hubo un trabajo muy coordinado donde se hicieron servicios extraordinarios tanto por la Gobernación Marítima, Carabineros de Chile, PDI y Aduanas justamente para evitar ciertos delitos, entre estos, obviamente la violencia, el manejo en estado de ebriedad, el abigeato y esto dio frutos y resultados positivos y nosotros estamos orgullosos de esta campaña y esperamos que siga en el tiempo y que la gente también se concientice que las ocasiones festivas tienen que ser realizadas de manera responsable y de manera cívica para no afectar la vida de nadie”.



Desde Carabineros, el jefe de la XII Zona, general Marco Alvarado, destacó que la planificación y las campañas preventivas desarrolladas durante las semanas previas tuvieron resultados concretos. Durante las Fiestas Patrias se efectuaron 57 servicios extraordinarios, se realizaron más de 2.400 controles vehiculares, incluyendo más de 800 alcotest y 29 narcotest, y se registraron 25 detenidos y una denuncia.



“Lo primero que quiero señalar es que creo que los planes que hemos desarrollado y también todas las campañas preventivas que desarrollamos durante la semana, y no solo durante la semana, sino que, durante el mes, han tenido fruto y quiero agradecerles la responsabilidad y el autocuidado y la madurez con que la comunidad magallánica ha tomado esos planes y también estas campañas preventivas. El año pasado tuvimos 13 accidentes, este año tuvimos 4, ninguno con víctimas fatales, solamente lesiones leves, por lo tanto, es un dato estadístico muy importante.



Tuvimos 57 servicios extraordinarios específicamente para las fiestas patrias. Tuvimos una cantidad de 25 detenidos estos días, una denuncia. Tuvimos más de 2.400 controles vehiculares, de los cuales más de 800 fueron de alcotest y 29 narcotest, de los cuales tuvimos una persona con consumo de sustancia ilícita.



Por lo tanto, el balance institucional es muy positivo y quiero también aprovechar esta instancia y los medios de comunicación social de agradecer el trabajo, el despliegue de cada uno de los carabineros este fin de semana. Los carabineros estuvieron desplegados en toda la región de Magallanes, reforzando los esfuerzos y los servicios con la finalidad de que todos nuestros ciudadanos y nuestros conciudadanos puedan disfrutar de las fiestas patrias (…) quiero agradecer el trabajo de cada uno de los carabineros, hombres y mujeres de la región de Magallanes, porque se ha logrado el objetivo”.



Por su parte, el jefe de la Región Policial de Magallanes de la PDI, prefecto inspector Carlos Vásquez, relevó el trabajo interinstitucional desarrollado especialmente para abordar el abigeato, uno de los delitos priorizados a nivel regional.

“Como Policía de Investigaciones de Chile, al igual como otras instituciones del Estado y de manera coordinada realizamos distintas fiscalizaciones tendientes a pesquisar sobre todo el delito prioritario a nivel regional que es el abigeato. Se efectuaron diversas fiscalizaciones con la seremía de Seguridad Pública, Seremi de Salud, SII, SAG en distintas carnicerías, y producto de lo anterior se detuvo a una ciudadana extranjera, con situación migratoria regular, por cuanto tenía un faenamiento clandestino, se incautó carne que no tenía la trazabilidad. Asimismo, se realizaron diversas fiscalizaciones a nivel migratorio y se denunciaron a dos personas producto de este mismo trabajo que se realiza con otras instituciones. En total se detuvieron a 8 personas, por distintos motivos”.



El gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío litoral Francisco Arias, destacó que el trabajo preventivo comenzó antes de las celebraciones y permitió reforzar controles en las principales vías de conectividad marítima y sectores del borde costero.



“Lo primero que tengo que manifestar es que no tuvimos accidentes que lamentar, con consecuencias fatales. El resultado final es que efectuamos 81 controles de identidad, 1.053 fiscalizaciones en el borde costero, embarcaciones pesqueras. Obviamente en estas fiestas patrias disminuye un poco la actividad pesquera.



Quiero destacar que hicimos un trabajo de control previo a las fiestas patrias, en lo que es la conectividad desde Punta Arenas hacia Tierra del Fuego, y viceversa, y también los ferrys que llegaban desde el norte, sobre todo el ferry que llegó a Puerto Natales, hicimos un control bien exhaustivo en ese sentido. Lo positivo fueron las acciones que fueron previamente coordinadas, en ese sentido con Carabineros, PDI, Aduana y con todo el Comité de Seguridad, hicimos trabajos adelantados, como campañas preventivas para prevenir accidentes, que eso era finalmente lo deseado”.

​

En materia de prevención del consumo de alcohol y otras drogas asociado a la conducción, la directora regional de SENDA, Roxana Arancibia, informó que se realizaron cuatro operativos junto a Carabineros.

​

“Durante este fin de semana, desde el día 17 hasta el día 20, nos sumamos a este llamado preventivo de la comunidad, apoyando la labor fiscalizadora de Carabineros. Realizamos cuatro operativos en distintos sectores de la ciudad y tuvimos como resultado dos personas en estado de ebriedad en la conducción y una persona bajo la influencia del alcohol.

​

También, en términos de los narcotest, se identificó una persona presuntamente positiva al consumo de cocaína y marihuana. Creo que ahí es importante destacar toda la labor preventiva que se hace permanentemente. Estuvimos también realizando algunas acciones comunicacionales, un llamado a la comunidad al autocuidado.

​

Si comparamos las cifras con el año 2025, sobre todo en la detección de conductores presuntamente bajo en los efectos de la droga, tuvimos también una disminución. El año 2025 se detectaron tres personas y este año solamente una”.

​

Desde Aduanas, su director regional, Reinhold Andronoff, informó que durante el período festivo se registró movimiento de aproximadamente 8.000 vehículos entre ingresos y salidas de la región, mientras que los equipos reforzaron su presencia en los pasos fronterizos terrestres y el aeropuerto.

​

“Este fin de semana, recordemos que tiene un día menos de feriado que el año pasado, por lo tanto, los movimientos fueron de 8.000 vehículos en toda la región a nivel de ingresos y salidas, versus los 10.000 del año pasado, una disminución, pero eso responde al día menos de feriado. A nivel de operativos hubo una incautación menor, de 26 cartones de cigarrillos en un camión. También hubo tres operativos a nivel de propiedad intelectual en el aeropuerto, 200 productos incautados, principalmente lentes falsificados, zapatillas, prendas de vestir, entre otros.

​

En los pasos fronterizos terrestres estuvo muy tranquilo. Por supuesto los esfuerzos fueron redoblados con mayor número de funcionarios. Recordemos que el feriado fue en Chile y no en Argentina, por lo tanto, hubo mayor cantidad de chilenos moviéndose por las fronteras”.

​

Finalmente, el director regional (s) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez, dio cuenta del reforzamiento de las medidas de seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios de la región.

​

“Este año se desarrollaron más de 35 allanamientos extraordinarios en las cárceles de la región, reportando la incautación de un teléfono celular y 16 gramos de cannabis. De la misma forma se controlaron más de 1.600 personas que ingresaron en visita durante la última semana en los distintos establecimientos penitenciarios de la región. En esta fecha se redoblan las instancias de seguridad y eso implica que hay mayor esfuerzo de nuestro personal operativo así que vaya un reconocimiento para cada uno de ellos”.

​

Las autoridades coincidieron en que los resultados obtenidos durante las Fiestas Patrias son parte de un trabajo de planificación, coordinación y despliegue que se desarrolla de manera permanente en todo Magallanes.



