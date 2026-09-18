CUERPO MILITAR DEL TRABAJO LLEVARÁ 50 AÑOS DE HISTORIA DE LA CARRETERA AUSTRAL A LA PARADA MILITAR

A medio siglo del inicio de las obras de la Carretera Austral, el Ejército de Chile, a través del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), llevará a la elipse del Parque O’Higgins una representación de la labor desarrollada durante generaciones por personal militar y civil en sectores aislados y de difícil acceso.

La participación marcará además el inicio de las actividades conmemorativas por los 50 años de una tarea que comenzó en 1976. Las primeras faenas estuvieron destinadas a establecer una conexión terrestre hacia localidades que hasta entonces permanecían aisladas, en medio de bosques, ríos y montañas y bajo condiciones geográficas y meteorológicas adversas.

Actualmente, el CMT ejecuta obras de conectividad en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena. Entre los proyectos se encuentran Puelo–Paso El Bolsón, Villa La Tapera–Lago Verde y Vicuña–Yendegaia. En este último frente, durante 2026 se instaló un puente modular de 36,58 metros sobre un afluente del río Toledo, en la Cordillera Darwin.

Durante la Parada Militar se presentarán algunos de los medios utilizados habitualmente en las faenas, entre ellos excavadoras de 20 toneladas, motoniveladoras, rodillos compactadores vibratorios de 10 toneladas y camiones tolva. El CMT también destacará la evolución de sus capacidades durante estas cinco décadas, junto con el trabajo de personal especializado en construcción, topografía, mantenimiento, prevención de riesgos y apoyo técnico.

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