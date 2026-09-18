18 de septiembre de 2026
PRESIDENTE KAST Y SU GABINETE PARTICIPAN EN TRADICIONAL FOTOGRAFÍA PREVIO AL TE DEUM ECUMÉNICO
El Presidente José Antonio Kast se fotografió este viernes junto a sus ministros y subsecretarios, antes de participar en el Te Deum Ecuménico en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.
Durante la mañana de este 18 de septiembre, el Mandatario y los integrantes de su gabinete participaron en la tradicional fotografía oficial, actividad que se realiza previo al Te Deum Ecuménico.
La instancia se desarrolló durante la jornada de Fiestas Patrias y reunió a ministros y subsecretarios del actual Gobierno junto al Presidente Kast.
La fotografía de gabinete se concretó minutos antes de la participación de las autoridades en el Te Deum Ecuménico, actividad contemplada dentro de las celebraciones oficiales de este 18 de septiembre.
La actividad se realizó este jueves 17 de septiembre frente al edificio consistorial y reunió a autoridades, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales y vecinos de la comuna.
La actividad se realizó este jueves 17 de septiembre frente al edificio consistorial y reunió a autoridades, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales y vecinos de la comuna.