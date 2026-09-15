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15 de septiembre de 2026

PABLO GALDÁMEZ RECUERDA SU TRAYECTORIA EN LA ROJA, SUS AÑOS EN LA U Y SU ESPECIAL VÍNCULO CON PUNTA ARENAS

Almorzando con Checho

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El histórico futbolista nacional Pablo Galdámez, exjugador de Universidad de Chile y seleccionado chileno, fue protagonista esta tarde de una conversación en Polar Comunicaciones, en el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla, donde repasó distintos momentos de su extensa trayectoria deportiva. Galdámez recordó sus inicios en Unión Española, su posterior llegada a Universidad de Chile, club con el que conquistó cuatro títulos entre 1998 y 2000, además de su paso por el fútbol internacional en México, Argentina y Colombia. También rememoró sus convocatorias a la Selección Chilena y su participación en Copa América y procesos eliminatorios, destacando especialmente un gol convertido ante Francia en 2001, en el partido de despedida de Iván Zamorano.

El exseleccionado también abordó el vínculo que durante los últimos años ha construido con Punta Arenas y la Región de Magallanes, territorio que visita desde hace más de una década y que, según relató, disfruta especialmente por sus paisajes, clima y entorno natural. Una relación que se inició de manera particularmente significativa en 2012, cuando junto a otros reconocidos futbolistas participó en actividades solidarias tras la histórica inundación que afectó a la ciudad, colaborando directamente en la limpieza de viviendas damnificadas y en encuentros deportivos a beneficio. Durante esa visita, además, conoció a quien actualmente es su pareja y con quien proyecta contraer matrimonio.

Actualmente, Galdámez combina su experiencia futbolística con el trabajo empresarial y social. A través de una productora desarrolla eventos deportivos y culturales, mientras que mediante su fundación Desde el Barrio al Estadio impulsa iniciativas destinadas a acercar el deporte y el fútbol a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. El exjugador también destacó el orgullo que siente por sus hijos, tres de ellos vinculados profesionalmente al fútbol en distintos países, y adelantó que durante octubre podría regresar a la Región de Magallanes para participar en nuevos proyectos y actividades relacionadas con el deporte.



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