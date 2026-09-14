VECINOS DE RÍO VERDE CELEBRARON FIESTAS PATRIAS EN LA SEGUNDA VERSIÓN DEL “CAMPEONATO DE LA MEJOR EMPANADA 2026”

La Ilustre Municipalidad de Río Verde, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, llevó a cabo con gran éxito el “Campeonato de la Mejor Empanada 2026”. El objetivo central de esta actividad fue generar un espacio de encuentro, integración y esparcimiento vecinal en el marco de las Fiestas Patrias, resaltando el valor de este plato típico como símbolo del patrimonio gastronómico y cultural chileno.



En esta jornada, los competidores elaboraron sus preparaciones en puestos de trabajo especialmente habilitados con insumos y utensilios provistos por la organización, demostrando destreza, creatividad y recetas tradicionales. Tras la degustación y evaluación del jurado, se premió a los tres primeros lugares y se entregó un reconocimiento a cada uno de los participantes:



1° Lugar: Eduviges Vera

2° Lugar: María Levicoy

3° Lugar: Blanca Del Rio



De forma paralela a la competencia culinaria, cerca de un centenar de asistentes compartieron una jornada festiva que incluyó un almuerzo con preparaciones tradicionales chilenas, juegos típicos para adultos y niños, y presentaciones de grupos de baile y música folclórica en vivo, consolidando un ambiente de celebración familiar.



Como parte de esta gran celebración comunal, también se desarrolló una nueva jornada del programa Gobierno en Terreno, acercando diversos servicios públicos y municipales a los vecinos de Río Verde. Durante la actividad, los asistentes pudieron realizar consultas, recibir orientación y acceder a prestaciones de distintas instituciones, fortaleciendo el acceso a la oferta pública y promoviendo una atención más cercana para las familias del territorio.



La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, enfatizó en sus palabras el profundo sentido de pertenencia que reviste esta fecha para el territorio austral:



“Septiembre no es solo un mes en el calendario; es el momento en que el alma de Chile renace con fuerza en cada rincón de nuestra patria, y aquí, en el confín austral, adquiere una templanza única. Río Verde es rural, pionera y acogedora, y late con el verdadero espíritu de quienes hicieron historia desafiando el viento y la inmensidad del paisaje”.



El encuentro contó con una alta valoración por parte de la comunidad. Los participantes agradecieron la oportunidad de reunirse y compartir en torno a las tradiciones patrias. El vecino Rodrigo Gallegos destacó el impacto de abrir estos espacios en las zonas rurales y reconoció la gestión municipal por impulsar estas iniciativas:



“Estas actividades son impagables para la vida de campo. Fue un día de fiesta familiar y encuentro entre vecinos, y se valora mucho la gestión del municipio por hacer posible esta celebración en Río Verde”.



Tras recibir el máximo galardón de la jornada, el ganador del certamen, Eduviges Vera expresó su emoción al coronarse como la mejor empanada de la comuna:



“Es un orgullo tremendo haber ganado. Había un nivel muy parejo y todos nos esforzamos con mucho cariño en la preparación de la masa y el pino. Agradezco al municipio por crear estos espacios que premian la cocina tradicional y nos permiten celebrar las Fiestas Patrias con orgullo”.



Con la ejecución de esta jornada, el municipio reafirma su compromiso con el bienestar de las familias rurales, la preservación de las raíces patrias, el fortalecimiento del tejido social y cultural de Río Verde y el acercamiento de los servicios del Estado a las comunidades más apartadas de la comuna.



