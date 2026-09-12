CORFO LANZA 1.325 BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CARBONO Y NUEVAS INDUSTRIAS

Corfo lanzó una convocatoria de 1.325 becas de especialización a través de su programa Becas Capital Humano, con el objetivo de contribuir a cerrar brechas de capital humano en sectores que están incorporando nuevas tecnologías, procesos y modelos productivos. Las postulaciones se abrirán de manera escalonada durante septiembre, octubre y noviembre.

La oferta contempla programas de formación en bioeconomía, mercados de carbono, inteligencia artificial, biocombustibles, construcción sostenible en madera y construcción naval. Las iniciativas serán impartidas por universidades y entidades especializadas, con programas de alcance nacional y otros focalizados en determinadas regiones del país.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica, señaló que las becas buscan entregar herramientas para que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades laborales y para que las empresas cuenten con las capacidades necesarias para crecer e innovar. Según indicó, entre 2022 y 2025 más de 5.500 personas han egresado de estos programas y un 60% de los beneficiarios habría mejorado directamente su situación laboral después de participar.

Entre las convocatorias se encuentran 244 becas para formación en bioeconomía y 232 para especialización en proyectos de mercados de carbono, ambas de alcance nacional y modalidad online. Para octubre también se contempla un programa de desarrollo Fullstack de agentes conversacionales de sistemas de inteligencia artificial, con 388 becas y cobertura nacional.

La oferta regional incluye 88 becas para especialistas en biocombustibles sólidos, con cobertura en Maule, Biobío y La Araucanía; 200 becas para construcción sostenible basada en madera, destinadas a Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía; y 163 becas para competencias estratégicas en construcción naval, con alcance nacional en dos de sus cursos y cobertura en Biobío, Los Ríos y Los Lagos para soldadura naval. Las primeras convocatorias y sus requisitos pueden revisarse en el sitio de Becas Capital Humano de Corfo.