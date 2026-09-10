CONSEJERO REGIONAL RODOLFO CÁRDENAS ADVIERTE FALTA DE CERTEZA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTOS DE MAGALLANES

El consejero regional por la provincia de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas Alvarado, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones diversos asuntos relacionados con la soberanía nacional, el desarrollo de las zonas extremas, la ejecución presupuestaria y los proyectos pendientes para Magallanes.

Uno de los principales puntos planteados durante la entrevista fue la respuesta del Gobierno frente a recientes declaraciones provenientes de Argentina relacionadas con aspectos de soberanía. Cárdenas valoró que el Ejecutivo haya manifestado una posición, aunque consideró que faltó mayor firmeza en el contenido de la respuesta.

“La forma fue muy adecuada en el momento, pero muy débil en el contenido”, sostuvo el consejero regional, quien enfatizó que, a su juicio, la defensa de la soberanía debe ir acompañada de acciones concretas y de un respaldo permanente a los territorios australes.

En esa línea, afirmó que “no basta solamente con las declaraciones que además tiene que tener un correlato en el apoyo y en el sustento financiero y económico a los territorios que son aislados”, mencionando particularmente a Puerto Williams y Tierra del Fuego.

Cárdenas planteó además que el Gobierno debe mantener una política de Estado de largo plazo para Magallanes, especialmente considerando las características geográficas y de aislamiento de la región. A su juicio, el Plan de Zonas Extremas constituye una herramienta que debería tener continuidad entre las distintas administraciones.

“A mí me gustaría ver esta decisión financiera, esta decisión política respecto a eso”, manifestó, cuestionando que durante la actual administración no se hayan generado, según señaló, nuevas definiciones concretas respecto de varias iniciativas regionales.

El consejero regional también criticó la falta de certeza respecto de algunos proyectos y recordó que diversas iniciativas ya contaban con planificación y asignación presupuestaria. Entre ellas mencionó obras vinculadas a infraestructura vial, transporte, conectividad y proyectos contemplados dentro del Plan de Zonas Extremas.

Respecto de los recursos asociados a dicho plan, Cárdenas informó que durante la sesión realizada en Puerto Williams se aprobó la incorporación de una nueva partida al presupuesto regional. Según explicó, a los primeros $25 mil millones se sumaron otros $10 mil millones, alcanzando aproximadamente $36 mil millones incorporados durante este año, de un presupuesto considerado inicialmente por $40 mil millones.

El consejero señaló que entre las iniciativas que actualmente se encuentran en distintas etapas están el Archivo Regional en Punta Arenas, obras de pavimentación en Porvenir, el muelle multipropósito de Puerto Williams y un programa destinado a abordar las listas de espera de salud en la región.

Sin embargo, advirtió que existen otros proyectos que aún requieren certeza presupuestaria. En ese contexto, cuestionó situaciones como la ocurrida con el proyecto del aeródromo de Porvenir, asegurando que la falta de definiciones genera dificultades para la labor del Consejo Regional.

“Lo que Magallanes requiere a través del plan de zona extrema es certeza en su desarrollo y en la ejecución de diversas iniciativas que son amplias y que atañen a toda la región”, afirmó.

Durante la conversación también se refirió a la situación de terrenos destinados a proyectos habitacionales en Porvenir y a las observaciones formuladas por la Contraloría. Cárdenas sostuvo que existe disposición del organismo fiscalizador para avanzar en la revisión de los antecedentes, pero que corresponde a las instituciones responsables entregar respuestas técnicas y administrativas adecuadas.

“Tengo certeza de la mejor voluntad de la Contraloría Magallanes para llevar adelante procesos de apoyo para subsanar estas situaciones, pero eso requiere la firmeza técnica y administrativa desde el Ministerio de Vivienda y del Gobierno Regional para entregar respuestas claras”, indicó.

Otro de los aspectos abordados fue la periodicidad de las sesiones del Consejo Regional y la cantidad de proyectos que llegan actualmente a la instancia para su análisis. Cárdenas sostuvo que existen iniciativas que se encuentran listas, pero que no llegan a la mesa del CORE, mientras otras son retiradas debido a falta de disponibilidad presupuestaria.

“Hay proyectos que duermen en los escritorios de los servicios y de la división, por ejemplo, y que nosotros esperamos que eso pasen y que tengamos la posibilidad de responder a la ciudadanía”, expresó.

Finalmente, el consejero regional destacó la importancia de que las autoridades electas de la región tengan participación en las actividades y decisiones vinculadas a las visitas de autoridades nacionales. A su juicio, una mayor coordinación entre el Gobierno, el Consejo Regional, municipios y representantes locales permitiría abordar con mayor precisión las necesidades de las distintas provincias.

La entrevista se realizó mientras Cárdenas se encontraba en Puerto Williams, en el marco de la sesión del Consejo Regional desarrollada en la capital de la Provincia Antártica Chilena. En ese contexto, valoró la posibilidad de sesionar directamente en los territorios y conocer en terreno las inquietudes de sus habitantes, destacando además iniciativas como el Centro de Rehabilitación, que según informó presenta un 32% de avance, y el proyecto del muelle multipropósito.

El consejero también puso énfasis en las dificultades de conectividad que enfrentan las zonas aisladas de Magallanes y señaló que estas condiciones afectan traslados por motivos de salud, familiares, laborales y educativos, planteando la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a estos territorios.