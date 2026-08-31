CORE RODOLFO ARECHETA CUESTIONA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL Y APUNTA A FALTA DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Una crítica transversal a la gestión y coordinación de las autoridades regionales realizó esta mañana el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta, durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde abordó una serie de situaciones que, a su juicio, evidencian dificultades en la administración del Gobierno Regional de Magallanes.

Uno de los primeros temas planteados estuvo relacionado con las demandas de organizaciones ciudadanas en materia de seguridad y la dificultad que, según señaló, han encontrado para ser escuchadas por las autoridades.

Arecheta manifestó que existe frustración entre agrupaciones que han intentado plantear sus inquietudes y propuestas, apuntando particularmente a la falta de respuesta y a reuniones que no se concretan.

“Hay personas desinteresadas políticamente, digamos que quieren preocuparse de la seguridad, están preocupadas de un tema muy concreto. Y no ven avances por parte de las autoridades y yo creo que eso se hace mucho anuncios, ese es el problema que estamos viviendo hoy día”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó una forma de hacer política que, según su apreciación, privilegiaría los anuncios y la exposición pública por sobre la concreción de las medidas.

“Yo creo que tiene que ver con todo esto de las redes sociales de buscar el titular de prensa para compartirlo y que se vea y hacer parecer que se está haciendo. Se está trabajando en cosas”, afirmó.

El consejero también criticó el manejo de determinadas políticas de seguridad, poniendo como ejemplo el proyecto de control biométrico. Según explicó, una de sus objeciones desde el inicio fue que la iniciativa no habría surgido como una política de seguridad diseñada desde el Gobierno central.

“Una de mis críticas era que era una política de seguridad que no venía del Gobierno central, que es el encargado de la seguridad, sino que un parlamentario que no tiene atribuciones de seguridad”, señaló.

A su juicio, este tipo de iniciativas puede terminar generando expectativas que posteriormente no se cumplen. “Entonces no es de extrañar que después vayamos a estar celebrando probablemente el cumpleaños del proyecto y no haya, no está instalado el control biométrico, independiente de lo que yo opine de si funciona o no funciona”, agregó.



Críticas a concursos públicos y cargos de confianza



Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la controversia relacionada con concursos públicos y contrataciones en organismos del Estado, particularmente a raíz de cuestionamientos surgidos en torno a la Delegación Presidencial.

Arecheta aclaró que sus críticas no apuntan personalmente contra Daniela Panicuchi, sino que responden, según explicó, a una cuestión de principios respecto del acceso a los cargos públicos.

“A mí me cae simpática Daniela Panicucci, no tengo ningún problema personal con ella. Lo que yo creo que los políticos no han entendido es que hay una gran frustración de la ciudadanía por cómo se llenan los puestos mejor pagados en el Estado”, manifestó.

El consejero sostuvo que el problema central radica en la percepción ciudadana respecto de cómo se distribuyen determinados puestos dentro del aparato estatal.

“Hay una gran frustración de la ciudadanía por cómo se llenan los puestos mejor pagados en el Estado y yo creo que eso es una frustración. Y que al final la sensación es que los políticos siempre son como los gatos, siempre caen, caen parados”, expresó.

En ese contexto, defendió la necesidad de mantener criterios de igualdad en el acceso a los empleos públicos y cuestionó situaciones en las que funcionarios podrían ser desvinculados para permitir el ingreso de otras personas.

“Por principios políticos, creo en la igualdad, en el acceso a los cargos públicos y la ciudadanía tiene que saber que los cargos públicos son concursables”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que su posición no responde a una disputa personal y que decidió solicitar antecedentes precisamente para conocer cómo se había desarrollado el proceso.

“Yo no hablé con nadie en Santiago para que la saquen, di la opinión como cualquier persona respecto a una situación que me parecía mal, solicité los antecedentes por transparencia porque un concurso al que llegan dos personas y hay dos personas desvinculadas me pareció una injusticia porque esas personas desvinculadas también tienen familia”, afirmó.



Cuestionamientos al funcionamiento del Gobierno Regional



Una de las críticas más contundentes de Arecheta estuvo dirigida al funcionamiento administrativo del Gobierno Regional, particularmente a la cantidad de proyectos disponibles para ser analizados por el Consejo Regional.

Según explicó, actualmente el órgano colegiado estaría sesionando con menor frecuencia debido a la falta de iniciativas que lleguen para su discusión y aprobación.

“Estamos sesionando dos veces al mes, ahora porque no hay proyecto, eso para que la gente lo sepa, no porque los consejeros queramos sólo dos veces cuando lo normal son tres y hasta cuatro”, indicó.

A ello agregó una crítica respecto de la calidad con que algunas iniciativas son presentadas.

“No hay proyecto y además cuando llegan, está mal hecho”, afirmó.

Para el consejero, el problema no radicaría principalmente en la disponibilidad de recursos públicos, sino en la conducción y capacidad de gestión.

“Yo creo que poca capacidad que tiene el Gobierno Regional a pesar de tener ciento y tantos funcionarios que muchos hacen bien su trabajo. Yo sostengo que es un tema de dirección, no un tema de recursos, no para los proyectos, no si la plata está, si esto es increíble, es no saber cómo gastarse la plata, si es una cuestión brutal”, manifestó.

En este punto, Arecheta también cuestionó que existan recursos destinados a estudios y diseños de proyectos que posteriormente podrían no ejecutarse.

“¿Y cuántos proyectos estamos votando que no se van a hacer? Porque primero se votan los diseños. ¿Y cuántos diseños hemos pagado y los diseños salen 100 millones, 70 millones, 150 millones dependiendo de la complejidad y cuántos votamos y cuántos quedan?”, planteó.

Como ejemplo, mencionó el Centro Antártico Internacional, respecto del cual cuestionó el nivel de recursos comprometidos en su etapa de diseño.

“El Centro Antártico Internacional, se han gastado miles de millones de pesos en el diseño, una cuestión que probablemente no se va a hacer”, afirmó.



Cormag y cuestionamientos por renovación del directorio



Otro de los asuntos analizados fue el proceso de renovación del directorio de Cormag, instancia que, según Arecheta, se encontraba vencida desde septiembre de 2025.

El consejero señaló que había solicitado antecedentes sobre el funcionamiento de la corporación y el proceso para designar a sus nuevos directores.

“Presentaron el nuevo directorio que está vencido desde septiembre del 2025. Yo pedí mi oficio. Oiga, ¿cómo está funcionando la Cormag? ¿Cuándo va a nombrar los nuevos directores si este directorio está vencido?”, relató.

Según explicó, el problema se agravó durante una sesión del Consejo Regional en la que se presentó una propuesta que posteriormente debió ser retirada debido a cuestionamientos jurídicos.

“El Consejo Regional tiene que elegir y eso no se hizo, no se hizo y llega la propuesta de la Cormag en un día donde salió todo mal”, señaló.

Arecheta cuestionó que se pretendiera atribuir retroactivamente responsabilidades a un directorio cuya designación aún debía ser analizada.

“El tema es que llegaron y presentaron el directorio y dijeron, a partir de septiembre del 2025 y uno dice, pero cómo, si no puedes nombrar directores para atrás. ¿Cómo un director que tiene responsabilidad jurídica, como un director, va a asumir la responsabilidad hacia atrás?”, cuestionó.

A su juicio, la situación reflejaría problemas administrativos que terminan afectando incluso la imagen de los propios consejeros regionales.

“La gente no distingue también si el Gobierno Regional son los consejeros, el equipo del gobernador, entonces estamos quedando mal todos”, sostuvo.



Falta de coordinación entre organismos



Arecheta también puso énfasis en lo que considera una falta de coordinación entre el Gobierno Regional, municipios y organismos del nivel central.

Como ejemplo, mencionó proyectos relacionados con Porvenir y Puerto Natales que, según relató, llegaron al Consejo Regional para ser votados pese a que posteriormente se informó que no serían ejecutados o que ya habían sido materializados.

“¿Cómo no van a ser capaces de coordinarse y de trabajar juntos?”, preguntó.

En el caso de Puerto Natales, relató que el Consejo Regional se disponía a votar el financiamiento de una calle cuando desde el municipio se informó que la obra ya había sido construida.

“Nos pasó en Natales también que íbamos a votar una calle y la alcaldesa dice no, pues esa ya la construimos. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo no van a ser capaces de coordinarse y de trabajar juntos?”, señaló.

Para el consejero, estas situaciones evidenciarían la necesidad de establecer una coordinación previa antes de que los proyectos sean sometidos a votación.

“¿Cómo no van a conversar si tienen que conversar, pues si se pone financiamiento una parte uno, una parte de otro y si el proyecto no va, no tiene sentido votarlo”, sostuvo.



Recursos para listas de espera y necesidades de infraestructura



Durante la entrevista, Arecheta también abordó iniciativas relacionadas con salud y listas de espera, manifestando dudas respecto de la capacidad existente para ejecutar los recursos ya aprobados.

“Todavía no se termina de ejecutar la plata de las listas de espera que ya habíamos votado porque no hay capacidad de recursos humanos y físico para hacerlo. No están los boxes, no están los profesionales”, indicó.

Por ello, cuestionó que se planteen nuevos programas mientras todavía existen dificultades para ejecutar los anteriores.

“Entonces es un desorden, se gasta la plata en lo más fácil y tenemos muchos profesionales, muchos muy buenos en el Gobierno Regional que podrían estar diseñando esos proyectos”, afirmó.

El consejero planteó además que determinados mecanismos de financiamiento podrían ser utilizados con mayor énfasis en las provincias y localidades que enfrentan dificultades para cumplir con las metodologías tradicionales de evaluación de proyectos.

En particular, destacó la situación de localidades como Puerto Williams y Porvenir, donde sostuvo que existen necesidades que no siempre logran justificarse bajo los criterios habituales.



Pampa Redonda y las necesidades de infraestructura



Arecheta también aprovechó la entrevista para referirse a la situación de Pampa Redonda, comunidad que, según indicó, mantiene necesidades importantes relacionadas con el alcantarillado.

El consejero recordó su participación en una actividad de la agrupación de adultos mayores y comunidad integrada de Pampa Redonda y reafirmó su compromiso con las demandas del sector.

En ese contexto, planteó que una mejor priorización de los recursos regionales podría permitir abordar problemas que afectan directamente a las comunidades.

“Con esos 1.200 millones del CAI probablemente se hubiese arreglado gran parte del problema de alcantarilla que tiene esa comunidad”, señaló.

Finalmente, Arecheta volvió a insistir en que el escenario actual no estaría determinado por la falta de recursos, sino por problemas en la gestión y dirección de las iniciativas.

Su diagnóstico apuntó a una necesidad de mejorar la coordinación, priorización y ejecución de proyectos para evitar que recursos públicos terminen destinados a iniciativas que posteriormente no avanzan.

La entrevista concluyó con el anuncio de que el Consejo Regional sesionará la próxima semana en Puerto Williams, en la Provincia Antártica, durante las jornadas de lunes, martes y miércoles. Arecheta volvió a poner énfasis en la baja cantidad de proyectos que actualmente llegan al órgano colegiado y señaló que esta situación será abordada nuevamente en futuras sesiones y entrevistas.

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