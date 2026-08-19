CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $56 MILLONES PARA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTE FORMATIVO EN MAGALLANES

​ La historia de Magallanes también se escribe desde sus tradiciones. Expresiones que han marcado la identidad regional, como el legado de la migración chilota, la cueca y el deporte formativo, continuarán llegando a la comunidad gracias al respaldo del Consejo Regional, que aprobó recursos del Fondo de Vinculación con la Comunidad 8%.



Las raíces magallánicas, en parte, se deben a la llegada de cientos de familias provenientes del archipiélago de Chiloé. Esa historia compartida será el eje del Programa Cultural Bicentenario Chiloé–Magallanes 2026, que contará con un financiamiento de $24.220.000 para desarrollar actividades culturales, educativas y patrimoniales, que conmemorarán los 200 años de la incorporación de Chiloé a Chile y pondrán en valor el aporte de la migración chilota a la construcción de la región.



El Consejero Max Salas destacó el valor simbólico de la iniciativa, señalando el vínculo que mantiene con la comunidad, "es un honor", porque permite reconocer el papel que tuvo el pueblo chilote en la integración del extremo austral.

XXX Campeonato Nacional Juvenil



La cueca también volverá a convocar a jóvenes de distintas regiones del país en Magallanes. Con un aporte de $27.830.000, el XXX Campeonato Nacional Juvenil de Cueca e Intercambio Cultural reunirá entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre a delegaciones provenientes de todo Chile, dando continuidad a un certamen que durante casi tres décadas ha convertido a la región en punto de encuentro del folclore juvenil. En los últimos años, además, la actividad ha extendido parte de su programación hacia otras comunas, fortaleciendo su presencia en el territorio regional.



Para el Consejero Juan Morano, ambas iniciativas representan parte importante de la identidad territorial. Valoró especialmente que el campeonato de cueca se mantenga vigente tras casi 30 años de trayectoria y manifestó su expectativa de que las actividades continúen ampliando su alcance hacia comunas más apartadas.



En tanto, el Consejero Antonio Bradasic también apoyó la sanción, resaltando la oportunidad que genera, "contribuir a que Magallanes y Punta Arenas se posicione como un punto de encuentro nacional en torno a la cultura, el folclore y nuestras tradiciones".



La jornada también contempló el apoyo al deporte formativo. En el marco de los 90 años del Instituto Superior de Comercio (INSUCO), el campeonato escolar de futsal recibirá $4.391.220, permitiendo reunir a delegaciones femeninas y masculinas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir en una competencia que busca fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo y la participación estudiantil.

