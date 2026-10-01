COLEGIO DE PROFESORES CALIFICA DE “ORDINARIO Y BRUTAL” INSTRUCTIVO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA (DEP) QUE PRETENDE FUSIONAR CURSOS, PROHIBIR REEMPLAZOS POR LICENCIAS, CONGELAR VACANTES DE DOCENTES QUE JUBILAN, ENTRE OTROS

El Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, criticó tanto el fondo como la forma de la circular, “tengo acá el Ordinario 1691 de la DEP, y creo que nunca un nombre fue tan propio de un documento: ordinario. Porque lo que se quiere hacer con la educación chilena con las orientaciones de este documento es una ordinariez. Acá se está atentando contra la educación pública”.

El líder gremial Docente acusó directamente a Hacienda de las decisiones que precarizan el sistema escolar, “estas son orientaciones que emanan de instructivos del Ministerio de Hacienda, que está hoy día prácticamente dirigiendo el país y definiendo absolutamente todo lo que ocurra en materia de salud, educación y otros derechos sociales, lo cual no corresponde”.

El Presidente del Colegio de Profesores transparentó que el instructivo indica fusionar cursos para llevarlos al tope legal de 35 estudiantes por sala, “esto demuestra una total desconexión con la pedagogía moderna y la neurodiversidad. La tendencia hoy es que debe haber menos estudiantes por sala. Hoy la exigencia es una atención personalizada para atender a la neurodiversidad dentro del aula. Ahora quieren empeorar la situación llevando los cursos a 35 estudiantes. Eso es un atentado directo contra nuestros niños y niñas”

Asimismo, el líder Docente acusó a quien redactó el documento de no conocer la realidad al catalogar como "cargos complementarios" las funciones de profesor jefe, del coordinador de ciclo o del encargado de departamento, “quien escribe esto no tiene idea cómo funciona un colegio, no tiene idea la importancia del profesor jefe ni la necesidad de coordinar departamentos de asignaturas”

Agregó, Mario Aguilar, otros cuatro puntos calificándolos como "aberraciones" y "brutales ajustes", como las orientaciones que piden que los profesionales que atienden a niños con necesidades educativas especiales permanentes sean contratados recién en abril, “es decir, en marzo no tendrían atención. Esto vulnera el Estatuto Docente y causa un grave daño a los avances en inclusión”.

Además, el instructivo prohíbe explícitamente el reemplazar las ausencias docentes por licencias médicas inferiores a 7 días, “si hay una licencia de 5 días, durante toda esa semana no habrá reemplazo. ¿Qué significa eso? Estudiantes que no serán atendidos”, cuestionó Aguilar.

El ordinario, indica que todos los docentes que dejen el sistema por edad de jubilación y reciban el bono de retiro no deberán ser reemplazados de forma taxativa y en el contexto en que el país registra altas tasas de desempleo, el instructivo fomenta desvincular personal necesario en los colegios.

Finalmente, el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, advirtió que la crisis se agudizará si estos recortes se traspasan a la disminución de recursos para la mantención de infraestructura y material pedagógico, “la educación está en una grave amenaza y llamo a las comunidades educativas, no solo a los profesores, a ponernos en alerta porque esto tenemos que impedirlo”.

https://youtu.be/3QpuhIX4_Y4?si=8SNP2cfLT36HBV1o