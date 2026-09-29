MUNICIPALIDAD DE PORVENIR CAPACITA A ESTUDIANTES DEL CFT EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con el objetivo de acercar a los futuros profesionales al funcionamiento de la administración pública, la Ilustre Municipalidad de Porvenir realizó una capacitación dirigida a estudiantes de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Administración Pública del Centro de Formación Técnica de Magallanes.

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La actividad estuvo a cargo de Miguel Millar, jefe de Informática y Transparencia de la Municipalidad de Porvenir, junto al equipo de profesionales de la unidad, quienes abordaron materias relacionadas con la transparencia de la función pública y la aplicación de la Ley N.º 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

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Durante la jornada se dieron a conocer los principales conceptos, obligaciones y mecanismos establecidos en la normativa, además de explicar cómo estos procedimientos se aplican diariamente al interior de la administración municipal.





Transparencia Activa y Pasiva





Entre las materias abordadas estuvo la Transparencia Activa, correspondiente a la información que los organismos públicos deben mantener permanentemente disponible para conocimiento de la ciudadanía.

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Asimismo, se explicó el funcionamiento de la Transparencia Pasiva, vinculada con la recepción, análisis y tramitación de las solicitudes de acceso a información pública realizadas por las personas.

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Miguel Millar y el equipo de la unidad explicaron los procedimientos que debe desarrollar el municipio para responder oportunamente a estos requerimientos, junto con las obligaciones relacionadas con el resguardo de aquella información protegida por la normativa vigente.

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La capacitación también permitió reforzar principios fundamentales de la administración pública, entre ellos la probidad, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a acceder a información de los organismos del Estado.

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Formación práctica para futuros técnicos

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La instancia permitió que los estudiantes conocieran desde una perspectiva práctica el funcionamiento de una institución pública y la manera en que se aplican diariamente las normas de transparencia, complementando los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

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A través de esta actividad, la Municipalidad de Porvenir fortalece su vinculación con las instituciones educativas de la comuna y contribuye a la preparación de futuros técnicos en Administración Pública, entregando herramientas para su desempeño profesional y promoviendo una gestión pública más abierta, cercana y transparente.