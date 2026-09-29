MUNICIPALIDAD DE PORVENIR CAPACITA A ESTUDIANTES DEL CFT EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con el objetivo de acercar a los futuros profesionales al funcionamiento de la administración pública, la Ilustre Municipalidad de Porvenir realizó una capacitación dirigida a estudiantes de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Administración Pública del Centro de Formación Técnica de Magallanes.
La actividad estuvo a cargo de Miguel Millar, jefe de Informática y Transparencia de la Municipalidad de Porvenir, junto al equipo de profesionales de la unidad, quienes abordaron materias relacionadas con la transparencia de la función pública y la aplicación de la Ley N.º 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
Durante la jornada se dieron a conocer los principales conceptos, obligaciones y mecanismos establecidos en la normativa, además de explicar cómo estos procedimientos se aplican diariamente al interior de la administración municipal.
Transparencia Activa y Pasiva
Entre las materias abordadas estuvo la Transparencia Activa, correspondiente a la información que los organismos públicos deben mantener permanentemente disponible para conocimiento de la ciudadanía.
Asimismo, se explicó el funcionamiento de la Transparencia Pasiva, vinculada con la recepción, análisis y tramitación de las solicitudes de acceso a información pública realizadas por las personas.
Miguel Millar y el equipo de la unidad explicaron los procedimientos que debe desarrollar el municipio para responder oportunamente a estos requerimientos, junto con las obligaciones relacionadas con el resguardo de aquella información protegida por la normativa vigente.
La capacitación también permitió reforzar principios fundamentales de la administración pública, entre ellos la probidad, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a acceder a información de los organismos del Estado.
Formación práctica para futuros técnicos
La instancia permitió que los estudiantes conocieran desde una perspectiva práctica el funcionamiento de una institución pública y la manera en que se aplican diariamente las normas de transparencia, complementando los conocimientos adquiridos durante su formación académica.
A través de esta actividad, la Municipalidad de Porvenir fortalece su vinculación con las instituciones educativas de la comuna y contribuye a la preparación de futuros técnicos en Administración Pública, entregando herramientas para su desempeño profesional y promoviendo una gestión pública más abierta, cercana y transparente.