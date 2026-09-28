CON ALTA CONVOCATORIA COMUNITARIA SE REALIZÓ EL SEMINARIO “VOCES DEL SUR: MEMORIA, IDENTIDAD Y PATRIMONIO CHILOTE EN MAGALLANES”

​Este viernes 25 de septiembre se llevó a cabo el Seminario “Voces del Sur: Memoria, Identidad y Patrimonio Chilote en Magallanes” en las dependencias del Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas. La iniciativa, enmarcada en la conmemoración de un nuevo aniversario de la hazaña de la Goleta Ancud y el Bicentenario de la Anexión de Chiloé a la República de Chile, congregó a autoridades regionales, académicos, agrupaciones culturales y a un importante marco de asistentes de la comunidad.



La jornada buscó enfatizar en la profunda e histórica relación entre Chiloé y Magallanes, visibilizando la "historia no oficial" del impacto social, cultural y económico de la migración chilota en la Patagonia Austral y destacando la vigencia del patrimonio vivo más allá de las efemérides institucionales. El evento comenzó con la exhibición de la muestra pictórica itinerante “Travesía Histórica – Goleta Ancud”, del Colectivo de Artes Matices, seguida de las palabras protocolares del presidente del Centro Hijos de Chiloé, Faustino Aguilar, y de los representantes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Uno de los momentos más emotivos de la apertura estuvo a cargo del escritor y académico Óscar Barrientos Bradasic, cuya intervención literaria propició un espacio espontáneo en el que asistentes del público se sumaron recitando versos sobre la identidad chilota, dando un cálido inicio al encuentro.



Posteriormente, el bloque central contó con una mesa panel moderada por el Director del proyecto Diálogos Australes, Mg. Gastón Cárcamo Vargas. Expositores como José Tacul, Nora Cárcamo, Néstor Guichapani y Javier Rojel reflexionaron sobre el patrimonio cultural inmaterial, la historia oral, la soberanía territorial en el Estrecho de Magallanes y el rol fundamental e histórico de la mujer chilota en la construcción social de la región.



“Buscamos reivindicar la memoria viva como fuente histórica clave, apostando por la democratización y descentralización del conocimiento histórico. Nuestro objetivo es que la identidad chilota no se reduzca a una mera folclorización, sino, que se reconozca como un patrimonio vivo y dinámico que sigue moldeando la vida en Magallanes”, destacó Gastón Cárcamo Vargas.



El encuentro finalizó en un ambiente de celebración comunitaria con la presentación dancística del Conjunto Folclórico YEMEL AONI, quienes invitaron al público, expositores y autoridades a compartir la pista de baile, culminando con un espacio de encuentro comunitario.



