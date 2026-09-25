DIPUTADO BASSA PROPONE UNA MIRADA ESTRATÉGICA PARA MAGALLANES FRENTE A LOS NUEVOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS

El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa Mercado abordó esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, distintos asuntos vinculados con la soberanía nacional, la defensa, el desarrollo de las zonas extremas y el rol estratégico de Magallanes y la Antártica chilena.

Durante su visita a Punta Arenas, Bassa participó en actividades junto a parlamentarios y autoridades vinculadas a las comisiones de Defensa y de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de representantes de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, destacó la importancia de que la situación del Estrecho de Magallanes sea abordada como una política de Estado.

El parlamentario sostuvo que la visita a la región permite dimensionar de manera distinta las materias relacionadas con soberanía y territorio. “Desde el centro la verdad es que las cosas se ven muy diferentes. Claro, no es lo mismo procesar las declaraciones de las autoridades argentinas relativas a la soberanía en el Estrecho Magallanes desde Santiago, mirando el Estrecho de Magallanes en un mapa, que venir a Punta Arenas y hacer un acto, a mi juicio, importante de reivindicación de los intereses permanentes de la República”, señaló.

En esa línea, Bassa afirmó que el despliegue de las comisiones parlamentarias y de las Fuerzas Armadas busca entregar una señal respecto de la posición chilena frente al territorio nacional. “Yo creo que esto tiene que servir de señal para todas las personas que habitan nuestro territorio, pero especialmente para las autoridades de países extranjeros, para que sepan que Chile va a defender su territorio, que vamos a reivindicar por todos los canales necesarios la soberanía que tenemos sobre nuestro territorio”, expresó.

El diputado también planteó que el desarrollo de Magallanes requiere una estrategia de largo plazo que considere tanto la presencia estatal como los incentivos para la actividad económica, científica y tecnológica.

“Esto requiere un diseño estratégico, y ese diseño estratégico implica la presencia del Estado, implica inversión pública, implica, por ejemplo, una lectura de lo que está ocurriendo en la geopolítica a nivel mundial, y cómo el estrecho de Magallanes vuelve a ser un espacio de tráfico importante por los problemas que hay, por ejemplo, en el canal de Panamá”, manifestó.

Asimismo, Bassa sostuvo que las zonas extremas requieren políticas diferenciadas para favorecer su desarrollo y evitar procesos de despoblamiento. “Yo creo que el incentivo al desarrollo económico de las zonas extremas requiere medidas excepcionales, desde beneficios tributarios, a exenciones tributarias, etc., hasta actividad estatal, consejo económico, consejo empresarial, propiamente tal”, indicó.



Defensa e industria nacional



Otro de los ejes de la conversación fue la modernización de las capacidades de defensa del país. Bassa señaló que existe una necesidad de renovar distintos equipos de las Fuerzas Armadas, pero planteó que la discusión también debería considerar la capacidad de desarrollar tecnología e industria nacional.

“Uno es que efectivamente hay que renovar equipos. Yo creo que eso es un dato de la causa. Hay muchos, no quiero entrar en detalles, pero hay muchos equipos, armamentos de distinto tipo, que las tres ramas de las Fuerzas Armadas nos han hecho saber que requieren renovación urgente”, sostuvo.

A su juicio, la renovación debe abrir además una discusión sobre la dependencia de proveedores extranjeros y el fortalecimiento de empresas nacionales vinculadas a la defensa.

“Pero también la industria nacional de defensa, FAMAE, ASMAR, etc. están empezando a desarrollar una carrera que potencie la industria chilena. Yo creo que ese elemento es clave”, afirmó.

En este punto, mencionó la construcción naval como un objetivo que requiere continuidad más allá de los distintos períodos presidenciales. “Esta es una política de Estado, una preocupación de Estado”, enfatizó.

Bassa también destacó el creciente componente tecnológico de los conflictos contemporáneos, apuntando a ámbitos como la ciberseguridad, los drones y la guerra digital.

“La guerra no se hace solo lanzando bombas o lanzando misiles a largo alcance, etc. Hoy día hay una dimensión digital tecnológica de la guerra propiamente tal”, señaló.



Magallanes como plataforma hacia la Antártica



La conversación también abordó el papel de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica y las oportunidades asociadas al desarrollo científico, tecnológico y turístico.

Respecto de la Antártica, Bassa planteó que cualquier estrategia debe considerar la protección de su ecosistema y el carácter internacional de los acuerdos que regulan el continente.

“Hay un valor, entre comillas, natural, que hay que proteger en la Antártica chilena, o en el territorio Antártico en general, que va más allá de las disputas soberanistas entre países”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el desarrollo científico y la presencia internacional deben avanzar considerando las características ambientales del territorio antártico.



Rutas comerciales y relaciones exteriores



Finalmente, el diputado se refirió a la posibilidad de fortalecer rutas comerciales entre Punta Arenas y las Islas Malvinas/Falkland Islands, señalando que las decisiones en materia de relaciones exteriores pueden tener efectos directos sobre las economías de las localidades fronterizas y extremas.

Bassa sostuvo que la política exterior debe considerar los intereses permanentes del país y sus distintas regiones. “Defender los intereses permanentes de la República es una responsabilidad del presidente de la República precisamente porque la posición que un país pequeño como el nuestro tiene en el concierto internacional impacta directamente en la posición que ciertas comunidades y ciertas localidades tienen en el contexto geopolítico local”, afirmó.

El parlamentario insistió durante la entrevista en la necesidad de recuperar una mirada de largo plazo y transversal para materias relacionadas con defensa, soberanía, relaciones exteriores y desarrollo territorial, planteando que estas áreas deben trascender los ciclos políticos.

“Yo esperaría que en toda esta contingencia, cuando vuelve el presidente de la ONU, que entiendo que viene en viaje, podamos tener una conversación más franca en materia de defensa, relaciones exteriores, inversión, etcétera, y podamos volver a pensar estas materias como una cuestión de Estado y no como una cuestión de gobierno”, concluyó.





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