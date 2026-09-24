24 de septiembre de 2026
EXPRESIDENTES BACHELET Y BORIC PIDEN A KAST RECONSIDERAR ADHESIÓN DE CHILE A "ESCUDO DE LAS AMÉRICAS"
Los exmandatarios manifestaron preocupación por la incorporación del país a la iniciativa impulsada por Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado transnacional.
A través de una declaración conjunta, los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric solicitaron al actual Mandatario, José Antonio Kast, reconsiderar la adhesión de Chile al denominado "Escudo de las Américas". La iniciativa, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, reúne a una quincena de Gobiernos de América Latina y el Caribe.
En el documento, las exautoridades cuestionaron los alcances de la participación chilena, advirtiendo que la cooperación internacional contra el crimen organizado "debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile". Asimismo, manifestaron inquietud ante la posibilidad de que conceptos como el de "soberanía continental" puedan debilitar la soberanía nacional.
Finalmente, los exmandatarios enfatizaron que, en el escenario geopolítico actual, "Chile no debe verse obligado a escoger un bando", e instaron al Ejecutivo a preservar la autonomía estratégica del país en materia de política exterior, seguridad y defensa.
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