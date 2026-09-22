PDI PUERTO NATALES DETUVO A MUJER POR RECEPTACIÓN Y RECUPERÓ MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Puerto Natales, en coordinación con la Fiscalía Local, realizaron diligencias investigativas a raíz de una denuncia por el delito de hurto, efectuada en la PDI de Puerto Natales por un hombre de 80 años, quien fue víctima de la sustracción de más de seis millones de pesos en efectivo, correspondientes a ahorros de su jubilación.



Al respecto, el Subcomisario Jonathan Aravena, de la Bicrim Puerto Natales, señaló que “detectives, en coordinación con la Fiscalía, realizaron diversas diligencias investigativas y de análisis criminal, que permitieron establecer la dinámica de los hechos e individualizar a una mujer chilena de 28 años, quien habría sustraído el dinero, aprovechándose de la confianza que mantenía con la víctima”.



En el marco de la investigación, los detectives lograron detener a la mujer en flagrancia por el delito de receptación, tras establecer que mantenía oculto en un domicilio el dinero denunciado como sustraído. De esta manera, se logró recuperar la totalidad de los $6.240.000, monto que posteriormente fue devuelto a la víctima.



En tanto, por instrucción del Ministerio Público, la detenida quedó apercibida, a la espera de citación.



