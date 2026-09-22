TIENDA GEEK KANJI KANA DESTACA EL COLECCIONISMO EN PUNTA ARENAS EN ZONA PUUY

El emprendimiento magallánico KanjiKana se ha posicionado como un referente para los coleccionistas en Punta Arenas. Durante su reciente entrevista en el programa Zona Puuy, su cocreador, Hugo, compartió detalles sobre el crecimiento de esta tienda especializada en productos de anime, videojuegos y cultura geek, consolidando una oferta muy demandada en la región de Magallanes.

El invitado destacó que el negocio se enfoca en trabajar con marcas y licencias originales, distribuyendo franquicias de alto interés como Pokémon, Blokis, Caballeros del Zodíaco y Hatsune Miku. Según explicó en los estudios de Polar Comunicaciones, el constante apoyo y las sugerencias del público local les permitieron dar el salto desde las ferias itinerantes hasta la apertura de su tienda física en pasaje Botón de Oro 209.

Junto con mantener su catálogo disponible en internet y atención presencial, KanjiKana ya prepara sorpresas para los próximos encuentros juveniles de Punta Arenas. A través de la conversación en Zona Puuy, el emprendedor confirmó que participarán con productos exclusivos en la Expo Fan, agendada para el 10, 11 y 12 de octubre en el Insuco, y posteriormente en la convención Puuycon.

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