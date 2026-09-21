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21 de septiembre de 2026

FERIADO REGIONAL Y NUEVA PLAZA CÍVICA: GOBERNADOR FLIES, VICEPRESIDENTE ALVARADO, AUTORIDADES Y VECINOS CONMEMORAN ANIVERSARIO N°183 DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

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La heroica gesta de la goleta Ancud hace 183 años, con los isleños, capitaneados por John Williams, llegando desde Chiloé para tomar posesión del estrecho de Magallanes, tuvo esta jornada un sabor especial: en Punta Arenas se inauguró la Plaza Cívica Archipiélago de Chiloé, mientras que en el monumento en la Costanera se anunció el patrocinio del Ejecutivo para declarar feriado regional este día.

La jornada comenzó en la intersección de las calles Manuel Rodríguez con Ancud, en la población Archipiélago de Chiloé, al sur de la capital regional. Allí, el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; junto al biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado; la Delegada Presidencial Regional, Éricka Farías; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el presidente del Centro Hijos de Chiloé, Faustino Aguilar; además de autoridades regionales, vecinos y vecinas, hicieron la inauguración oficial de la nueva infraestructura pública.

En total, fueron 5.568 m2. los intervenidos, lo que consideró una zona de anfiteatro, además de juegos infantiles con barco de madera y columpio; zona de ejercicios con ocho máquinas; plaza para actos cívicos; mástiles, jardines y áreas de descanso; estacionamiento para bicicletas y vehículos; medio centenar de luminarias led; senderos peatonales y un monumento con placa de memoria. El financiamiento fue del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un total de $929.556.000.

Luego, cerca del mediodía, en el monumento de avenida Colón con Costanera, se realizó el acto conmemorativo con la representación de la llegada de los chilotes, bailes típicos y el posterior desfile de las fuerzas de orden y seguridad.

En diálogo con los medios, el Vicepresidente Alvarado contó que “en el transcurso de la mañana me comuniqué con el Presidente Kast, le di cuenta del sentir ciudadano respecto a esta iniciativa y tomó la decisión de que vamos a patrocinar esa moción parlamentaria (de declarar feriado regional el 21 de septiembre). Ahora va a depender del Congreso”.

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

“Esperamos que se cumpla, ojalá, en los próximos meses y el próximo 21 de septiembre sea en la región de Magallanes, por fin, un reconocimiento a los chilotes, al esfuerzo de la toma de posesión del estrecho de Magallanes y a la región toda”, cerró la máxima autoridad de Magallanes.

Por su parte, el Vicepresidente concluyó: “No tengo ninguna duda que, dada trascendencia de esta fecha, la importancia del 21 de septiembre para Chile, va a ser un proyecto que va a tener una terminación, espero, rápida (…) Es una fecha histórica por su trascendencia, que es la anexión de Magallanes a territorio nacional, con la proyección que le dio a nuestro país, bien merece que sea un feriado regional”.

“Cuando las personas expresan con sentimiento y recuerdan, valoran y reconocen su trayectoria y su historia, qué mejor manera de hacerlo que dándole un día especial para ese recuerdo”, zanjó el Biministro.


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GOBIERNO RESPALDA NUEVO FERIADO REGIONAL POR LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

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El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

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