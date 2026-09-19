19 de septiembre de 2026
ENCUESTA MUESTRA QUE LA MAYORÍA DE LOS CHILENOS PREFIERE CELEBRAR FIESTAS PATRIAS EN CASA
El 69,7% de las personas consultadas no planea asistir a fondas durante estas Fiestas Patrias, mientras que el costo aparece como una de las principales razones para optar por otras formas de celebración.
Una encuesta realizada por Datavoz muestra que el 73,7% de las personas consultadas declara que hará un asado durante las celebraciones, mientras que solo un 27,6% menciona entre sus actividades la asistencia a fondas o ramadas.
El estudio, correspondiente a la última edición del GPS Ciudadano, consideró 1.000 entrevistas realizadas entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre de 2026. La encuesta fue online, no probabilística, y contó con una ponderación posterior según variables sociodemográficas.
Los resultados también muestran que las celebraciones se mantienen principalmente en espacios cercanos. Un 72% señala que habitualmente permanece en la ciudad o localidad donde vive durante Fiestas Patrias, mientras que un 28% sale de ella solo o junto a su familia.
Entre quienes no planean asistir a fondas, el 28,4% menciona como principal motivo el elevado costo de los productos, seguido por la preocupación por la seguridad, con un 21%. Un 15,5% prefiere lugares más tranquilos y un 14,6% señala que simplemente no le gustan las fondas.
En cuanto al gasto en alimentación, un 35,4% proyecta desembolsar hasta $50.000, mientras que otro 35,2% estima gastar entre $50.001 y $100.000. Además, un 64,3% señala que no gastará dinero en fondas y un 44,9% no contempla gastos en viajes durante estas Fiestas Patrias.
La intención de asistir a fondas también presenta diferencias según la edad. Entre las personas de 18 a 34 años, un 48,2% señala que asistirá a alguna, porcentaje que disminuye progresivamente hasta llegar al 15,5% entre quienes tienen 55 años o más.
Desde Datavoz, Paulina Valenzuela señaló que los resultados muestran una celebración más vinculada con los espacios cotidianos y cercanos, mientras que Jorge Fábrega sostuvo que los datos no reflejan una disminución de las ganas de celebrar, sino un cambio en el lugar y la forma en que las personas organizan sus actividades.
La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.
La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.