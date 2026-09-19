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19 de septiembre de 2026

ENCUESTA MUESTRA QUE LA MAYORÍA DE LOS CHILENOS PREFIERE CELEBRAR FIESTAS PATRIAS EN CASA

​El 69,7% de las personas consultadas no planea asistir a fondas durante estas Fiestas Patrias, mientras que el costo aparece como una de las principales razones para optar por otras formas de celebración.

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Una encuesta realizada por Datavoz muestra que el 73,7% de las personas consultadas declara que hará un asado durante las celebraciones, mientras que solo un 27,6% menciona entre sus actividades la asistencia a fondas o ramadas.

El estudio, correspondiente a la última edición del GPS Ciudadano, consideró 1.000 entrevistas realizadas entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre de 2026. La encuesta fue online, no probabilística, y contó con una ponderación posterior según variables sociodemográficas.

Los resultados también muestran que las celebraciones se mantienen principalmente en espacios cercanos. Un 72% señala que habitualmente permanece en la ciudad o localidad donde vive durante Fiestas Patrias, mientras que un 28% sale de ella solo o junto a su familia.

Entre quienes no planean asistir a fondas, el 28,4% menciona como principal motivo el elevado costo de los productos, seguido por la preocupación por la seguridad, con un 21%. Un 15,5% prefiere lugares más tranquilos y un 14,6% señala que simplemente no le gustan las fondas.

En cuanto al gasto en alimentación, un 35,4% proyecta desembolsar hasta $50.000, mientras que otro 35,2% estima gastar entre $50.001 y $100.000. Además, un 64,3% señala que no gastará dinero en fondas y un 44,9% no contempla gastos en viajes durante estas Fiestas Patrias.

La intención de asistir a fondas también presenta diferencias según la edad. Entre las personas de 18 a 34 años, un 48,2% señala que asistirá a alguna, porcentaje que disminuye progresivamente hasta llegar al 15,5% entre quienes tienen 55 años o más.

Desde Datavoz, Paulina Valenzuela señaló que los resultados muestran una celebración más vinculada con los espacios cotidianos y cercanos, mientras que Jorge Fábrega sostuvo que los datos no reflejan una disminución de las ganas de celebrar, sino un cambio en el lugar y la forma en que las personas organizan sus actividades.

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