ENCUESTA REVELA FAVORABLE PANORAMA PARA MAGALLANES, PERO SALUD LLAMA A NO BAJAR LA GUARDIA FRENTE AL TABAQUISMO JUVENIL

La profesional de la Seremi de Salud, Alejandra Manzanares, abordó los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes y llamó a mantener las medidas preventivas tanto en establecimientos educacionales como en los hogares.

Magallanes presenta indicadores favorables en materia de consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos entre adolescentes, de acuerdo con los resultados regionales de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes realizada durante 2024. Sin embargo, desde la Seremi de Salud recalcaron que las cifras no deben traducirse en una disminución de los esfuerzos preventivos, especialmente ante la presencia creciente de dispositivos electrónicos entre los jóvenes.

Así lo señaló esta mañana Alejandra Manzanares, profesional de la Seremi de Salud, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó los principales resultados del estudio, los riesgos asociados al tabaquismo y las nuevas preocupaciones sanitarias relacionadas con los vapeadores.

Manzanares destacó que los resultados obtenidos por la región son positivos en comparación con el escenario nacional. “Hay prevalencias en el consumo de cigarrillos y cigarrillos electrónicos bastante bajas en relación al promedio nacional”, explicó, aunque enfatizó que esto no significa que se deba disminuir la preocupación respecto del consumo de tabaco.

“Sin embargo, no podemos cantar victoria con esto, sino que hay que mantenerlas, mantener el compromiso con las familias, con los establecimientos educacionales, promover el no consumo del tabaco porque tal como tú lo comentaste últimamente se está viendo un aumento en el tema de los vapeadores”, señaló.

Uno de los principales focos planteados durante la conversación fue precisamente el aumento de la utilización de dispositivos electrónicos para fumar y la percepción existente entre algunos adolescentes de que estos productos serían menos perjudiciales que el cigarrillo tradicional.

La profesional de la autoridad sanitaria explicó que existe una falsa sensación de seguridad asociada a estos productos, debido, entre otros factores, a sus características, aromas y formatos. “En los jóvenes ya hay una falsa creencia de que los vapeadores son inocuos, que son menos dañinos, digamos que los cigarrillos convencionales, que el tabaco convencional”, afirmó.

A juicio de Manzanares, esta percepción puede transformarse en un factor de riesgo para el inicio de una dependencia a la nicotina. En ese sentido, sostuvo que algunos dispositivos electrónicos pueden presentar concentraciones significativamente mayores de esta sustancia.

“Se ha visto que los cigarrillos electrónicos pueden tener hasta 8 o 10 veces más concentración de nicotina, por lo tanto, puede ser un factor importante de dependencia, de empezar el consumo de tabaco como el primer factor, digamos, para empezar el consumo de tabaco y crea una gran dependencia porque tiene unas concentraciones enormes de nicotina”, explicó.

La profesional también llamó a considerar que el riesgo no se limita exclusivamente a aquellos dispositivos que contienen nicotina. Según planteó, tanto los vapeadores con nicotina como aquellos que son comercializados sin ella pueden contener distintos componentes químicos cuyos efectos a largo plazo todavía no se encuentran completamente determinados.

“Además contienen sustancias químicas que a la fecha, como no nos llevan tantos años, no sabemos qué implicancias pueden tener para el organismo. De hecho, de por sí, digamos, son dañinos, ya sea los con nicotina o sin nicotina”, sostuvo.

El descenso del cigarrillo convencional y el avance del vapeo

Durante la entrevista también se abordó la percepción de que los cigarrillos electrónicos podrían utilizarse como una herramienta para abandonar el consumo de tabaco convencional. Manzanares llamó a no asumir que reemplazar un producto por otro necesariamente significa terminar con la dependencia.

La profesional explicó que los productos de tabaco contienen una gran cantidad de sustancias químicas y que el proceso de combustión constituye por sí mismo un factor relevante de riesgo.

“Todos los productos del tabaco, no solamente el cigarrillo comercial, sino que el cigarrillo que hay gente que lo lía, que dice no es más natural, cierto, tiene el cigarrillo, tiene más de 4.000 sustancias químicas. Y a lo menos 69 se han identificado como cancerígenas”, señaló.

En ese contexto, recordó que el tabaquismo constituye una adicción que puede generar múltiples consecuencias para la salud. Entre ellas mencionó enfermedades cardiovasculares, infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares y problemas de salud bucal.

“La verdad es que produce una amplia gama de enfermedades”, afirmó Manzanares, agregando que muchas veces algunos de estos efectos no son asociados directamente por las personas con el consumo de tabaco.

La profesional también puso énfasis en los efectos del denominado humo de segunda mano, recordando que la exposición al humo del tabaco no solamente representa un riesgo para quienes fuman directamente, sino también para las personas que comparten espacios con fumadores.

Según explicó durante el programa, el tabaquismo constituye una importante causa de mortalidad a nivel mundial y genera consecuencias tanto para los consumidores directos como para quienes se encuentran expuestos al humo ambiental.

Preocupación por el desconocimiento de los adultos

Otro de los aspectos abordados fue la dificultad que pueden tener padres, apoderados y profesores para identificar el consumo de vapeadores entre adolescentes. Manzanares relató que durante intervenciones realizadas en establecimientos educacionales han detectado que estos dispositivos no siempre son reconocidos como productos asociados al consumo de tabaco.

“Había una concepción que incluso los mismos profesores no conocían los vapeadores porque muchas veces se asimilan a un lápiz o qué sé yo, entonces no sabían que, como no tiene olor, que los chicos estaban vapeando”, relató.

La situación, según explicó, puede dificultar que los adultos responsables detecten oportunamente el consumo. “Los mismos adultos responsables de estos jóvenes muchas veces no saben que sus hijos están consumiendo tabaco”, sostuvo.

Por ello, desde la autoridad sanitaria plantean que la prevención no debe concentrarse exclusivamente en los colegios, sino que también debe involucrar a las familias y al entorno cercano de los adolescentes.

Manzanares advirtió además que incluso cuando un joven no fuma cigarrillos convencionales, la exposición al consumo de tabaco dentro del hogar puede contribuir a normalizar estas conductas.

“Es importante mantener estas medidas de prevención y reforzarlo y no solamente reforzarlo en los colegios, sino que también en las casas y tener la conciencia con el humo de segunda mano”, indicó.

Magallanes bajo el promedio nacional

Respecto de los resultados específicos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, Manzanares destacó que Magallanes presenta cifras inferiores al promedio nacional en distintos indicadores.

Según explicó, aproximadamente un 20% de los jóvenes encuestados señaló haber fumado alguna vez en su vida, mientras que en materia de utilización de dispositivos electrónicos la región registró un 3,4%, frente a un 9,4% a nivel nacional.

“Tenemos alrededor del 20% indicó que sí, por debajo del promedio nacional. Se han usado dispositivos electrónicos, teníamos 3,4 versus 9,4 el nivel nacional y otras regiones que están muchísimo más altas. Digamos, estamos contentos con esos resultados”, detalló.

Los datos corresponden a jóvenes de entre 13 y 15 años y, de acuerdo con la profesional, muestran una disminución tanto en el consumo de cigarrillos convencionales como en el uso de dispositivos electrónicos en comparación con el escenario nacional.

No obstante, insistió en que el desafío es mantener y profundizar las acciones preventivas para evitar que las actuales cifras favorables puedan revertirse en los próximos años.

Tratamiento para dejar de fumar

Durante la conversación, Manzanares también recordó que las personas que desean abandonar el consumo de tabaco cuentan con alternativas de tratamiento incorporadas al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).

En particular, mencionó el GES 90, mecanismo mediante el cual las personas pueden acercarse a un centro de atención de salud y solicitar una evaluación para determinar si cumplen con las condiciones de ingreso al programa.

“Hoy en día tenemos incorporado en el GES, en las garantías explícitas de salud, el GES 90, en donde las personas pueden acercarse a su centro de salud y solicitar una evaluación a cualquier profesional que lo atienda, ya no solo médico, para ver cuál es su nivel de consumo y si es apto para entrar en el GES 90”, explicó.

Según detalló, el tratamiento contempla apoyo profesional y farmacológico y requiere, como condición fundamental, que la persona tenga la voluntad de abandonar el consumo.

“Se le hace un tratamiento, de hecho. ¿Qué mejor que poder recapitular o dar a conocer a las personas la hoja de ruta y los dispositivos o programas disponibles en tabaquismo?”, planteó.

Manzanares precisó que el tratamiento considera un período de al menos cuatro meses y puede incluir apoyo psicológico y medicamentos para acompañar el proceso de cesación tabáquica.

De esta manera, desde la Seremi de Salud destacaron que los resultados de Magallanes constituyen una señal positiva en materia de prevención, pero insistieron en que la tarea debe mantenerse tanto en los establecimientos educacionales como en los hogares.

El principal desafío, planteó la profesional, es evitar que la reducción observada en el consumo de cigarrillos tradicionales sea acompañada por un desplazamiento hacia los vapeadores, particularmente entre adolescentes, debido a la falsa percepción de que estos dispositivos son inocuos o constituyen una alternativa sin riesgos para la salud.





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