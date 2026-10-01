MÁS DE 300 JÓVENES PARTICIPARON DEL "DÍA DEL POSTULANTE" A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE

Con una alta convocatoria se desarrolló durante la mañana de este miércoles el "Día del Postulante" a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile.



La jornada estuvo dirigida especialmente a estudiantes de enseñanza media y soldados conscriptos de la comuna. El objetivo principal del encuentro fue dar a conocer de manera directa los alcances de la carrera policial, sus requisitos de ingreso y las múltiples áreas de desarrollo profesional a las que pueden optar dentro de la institución.



Los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar estrechamente con funcionarios de diversas reparticiones y unidades especializadas que operan en la región de magallanes. En el lugar, se instalaron stands informativos y demostrativos a cargo de áreas investigativas y técnicas como LABOCAR, SIAT y OS7, fuerzas operativas y especiales como GOPE, COP y la Sección Centauro; y áreas de tecnologías y seguridad preventiva como el TIC Magallanes, Unidad de Drones y la Primera Comisaría de Punta Arenas, entre otras unidades y secciones.



En el área comunitaria y de admisión, se contó con personal de la 1ra. Comisaría de Punta Arenas, a través de la MICC (Modelo de Integración Carabineros Comunidad), y la Oficina de Admisión, respaldada por personal de la Prefectura de Magallanes, quienes informaron a los interesados acerca del proceso de postulación.



Esta instancia interactiva permitió a los jóvenes magallánicos resolver dudas tecnológicas, operativas y académicas, consolidando la vocación de servicio público en la zona más austral del país.



Finalmente, docentes y orientadores de distintos establecimientos educacionales, como así también, personal del Ejército de Chile, pertenecientes a la IV Brigada Acorazada Chorrillos y del regimiento Pudeto N°10, valoraron la realización de la actividad, y de la instancia que les permitió a los estudiantes y soldados conscriptos, interactuar de manera directa con Carabineros de Chile, y conocer sobre su trabajo, especialidades y testimonio funcionario al servicio del país.



Para mayores antecedentes sobre los procesos de reclutamiento y selección, los interesados pueden visitar el portal de admisión postulaciones.carabineros.cl



