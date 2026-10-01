Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

1 de octubre de 2026

MÁS DE 300 JÓVENES PARTICIPARON DEL "DÍA DEL POSTULANTE" A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE

La jornada estuvo dirigida especialmente a estudiantes de enseñanza media y soldados conscriptos de la comuna.

diapostulante

Con una alta convocatoria se desarrolló durante la mañana de este miércoles el "Día del Postulante" a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile.

La jornada estuvo dirigida especialmente a estudiantes de enseñanza media y soldados conscriptos de la comuna. El objetivo principal del encuentro fue dar a conocer de manera directa los alcances de la carrera policial, sus requisitos de ingreso y las múltiples áreas de desarrollo profesional a las que pueden optar dentro de la institución.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar estrechamente con funcionarios de diversas reparticiones y unidades especializadas que operan en la región de magallanes. En el lugar, se instalaron stands informativos y demostrativos a cargo de áreas investigativas y técnicas como LABOCAR, SIAT y OS7, fuerzas operativas y especiales como GOPE, COP y la Sección Centauro; y áreas de tecnologías y seguridad preventiva como el TIC Magallanes, Unidad de Drones y la Primera Comisaría de Punta Arenas, entre otras unidades y secciones.

En el área comunitaria y de admisión, se contó con personal de la 1ra. Comisaría de Punta Arenas, a través de la MICC (Modelo de Integración Carabineros Comunidad), y la Oficina de Admisión, respaldada por personal de la Prefectura de Magallanes, quienes informaron a los interesados acerca del proceso de postulación.

Esta instancia interactiva permitió a los jóvenes magallánicos resolver dudas tecnológicas, operativas y académicas, consolidando la vocación de servicio público en la zona más austral del país.

Finalmente, docentes y orientadores de distintos establecimientos educacionales, como así también, personal del Ejército de Chile, pertenecientes a la IV Brigada Acorazada Chorrillos y del regimiento Pudeto N°10, valoraron la realización de la actividad, y de la instancia que les permitió a los estudiantes y soldados conscriptos, interactuar de manera directa con Carabineros de Chile, y conocer sobre su trabajo, especialidades y testimonio funcionario al servicio del país.

Para mayores antecedentes sobre los procesos de reclutamiento y selección, los interesados pueden visitar el portal de admisión postulaciones.carabineros.cl

pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS CONCRETÓ EXPULSIÓN DE COLOMBIANO QUE INGRESÓ AL PAÍS POR UN PASO NO HABILITADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBIERNO DESPLIEGA EN MAGALLANES EL PLAN “CHILE DESPEGA” CON FOCO EN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Leer Más

La estrategia gubernamental nacional —estructurada en cuatro pilares de inversión, subsidios, liquidez y seguimiento territorial— tiene su bajada en la región priorizando las obras públicas y el destrabe de proyectos privados.

La estrategia gubernamental nacional —estructurada en cuatro pilares de inversión, subsidios, liquidez y seguimiento territorial— tiene su bajada en la región priorizando las obras públicas y el destrabe de proyectos privados.

CHILE DESPEGA 1
nuestrospodcast
pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS CONCRETÓ EXPULSIÓN DE COLOMBIANO QUE INGRESÓ AL PAÍS POR UN PASO NO HABILITADO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
diapostulante

MÁS DE 300 JÓVENES PARTICIPARON DEL "DÍA DEL POSTULANTE" A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Integración Austral modificación horaria

MODIFICACIÓN HORARIA EXTRAORDINARIA EN COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CONFECH 1

TRAS REUNIRSE CON LA CONFECH, COLEGIO DE PROFESORES CONFIRMA PARTICIPACIÓN EN LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS PARA ESTE JUEVES PRIMERO A LO LARGO DE TODO CHILE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.