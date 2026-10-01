FUNDACIÓN TERAIKE CELEBRA 10 AÑOS CON EL PRIMER PREMIO REGIONAL “EDUCADORES QUE INSPIRAN”

En el marco de la celebración de sus 10 años de trayectoria, la Fundación Teraike realizará una ceremonia especial para reconocer a quienes han contribuido al desarrollo de su trabajo educativo en la región. La jornada tendrá como uno de sus momentos centrales la entrega del premio “Educadores que Inspiran”, una iniciativa inédita a nivel regional que busca visibilizar y destacar la labor de profesores y educadores de párvulos que están dejando huella en sus comunidades escolares.

Así lo dio a conocer esta mañana Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó los principales hitos de la organización, el crecimiento de sus iniciativas y los desafíos que proyectan para los próximos años.

Respecto a esta primera edición del reconocimiento, Vogt explicó que la iniciativa surgió como una manera de celebrar la década de trabajo de la fundación, poniendo el foco en quienes desempeñan un papel fundamental dentro de las aulas. “Nosotros podemos dedicar nuestro tiempo, el presupuesto de las empresas, todo, pero no podemos lograr nada sin quienes están en el aula”, señaló.

La directora ejecutiva también destacó el valor de reconocer a quienes muchas veces desarrollan su labor sin recibir suficiente visibilidad. “La huella que dejan en cada niño es algo para toda la vida y es algo fundamental”, expresó, enfatizando la importancia de relevar las experiencias de docentes que contribuyen diariamente a la formación de sus estudiantes.

Para concretar esta iniciativa, Fundación Teraike estableció un convenio de colaboración con Elige Educar, organización a cargo de la versión chilena del Global Teacher Prize. A través de esta alianza, la fundación pudo acceder a herramientas de evaluación, rúbricas y experiencias que permitieron estructurar el proceso de selección, además de conformar un jurado integrado por especialistas de la región y de Santiago.

La convocatoria registró 188 nominaciones correspondientes a 122 profesores, quienes recibieron una invitación para postular al reconocimiento. Para Vogt, uno de los principales logros de esta primera experiencia fue precisamente el mensaje de valoración que recibieron los docentes nominados.

“Imagínate todos estos 188 mensajes que llegaron que decían que lo que hacían los profesores era importante, que lo estaban haciendo bien, que alguien valoraba su trabajo. Para mí eso, por lo menos, es el mayor éxito de esto”, comentó.

Tras el proceso de evaluación, ocho docentes llegaron a la semifinal y, posteriormente, se seleccionó a tres finalistas, cuyas historias fueron destacadas por la directora ejecutiva debido a su impacto y compromiso con las comunidades educativas.

Vogt indicó que el encuentro con los finalistas permitió conocer más de cerca sus experiencias y reafirmó la importancia de difundir historias positivas vinculadas con la educación. En ese sentido, manifestó su deseo de que este tipo de iniciativas tengan mayor presencia en los medios de comunicación y contribuyan a mostrar el trabajo que se desarrolla en las escuelas de Magallanes.

La ceremonia contempla además la participación de empresas colaboradoras que confiaron en esta primera edición del premio, entre ellas Gasco Magallanes y Hoteles Australis, que aportarán los reconocimientos para los ganadores.

Aunque la continuidad del premio todavía deberá ser evaluada por la fundación, Vogt manifestó su interés en mantener espacios que permitan reconocer a los educadores de la región y ampliar el alcance de este tipo de iniciativas. Según explicó, el proceso también permitió identificar a otros docentes que no participaron en esta convocatoria, pero que igualmente desarrollan un trabajo significativo y merecen ser conocidos por la comunidad.

Fomento de la lectura y diez años de trabajo educativo

Durante la entrevista, Francisca Vogt también repasó la trayectoria de Fundación Teraike y el crecimiento de sus principales líneas de acción, destacando el rol articulador que ha adquirido la organización mediante el trabajo conjunto con empresas, instituciones públicas, entidades privadas y establecimientos educacionales.

Uno de los proyectos que ha acompañado a la fundación desde sus inicios es su concurso de escritura e ilustración, que comenzó como una iniciativa de pintura y evolucionó hacia una propuesta que integra la creatividad con el fomento de la lectura.

La directora ejecutiva explicó que esta línea de trabajo ha cobrado especial relevancia ante las dificultades que enfrenta el sistema educativo en materia de comprensión lectora y aprendizaje. En ese contexto, sostuvo que los resultados de las evaluaciones y el rezago acumulado durante los últimos años refuerzan la necesidad de promover la lectura desde las primeras etapas escolares.

“Nos damos cuenta cómo ha ido bajando la comprensión lectora en los estudiantes, llegan a media apenas comprendiendo lo que leen, hay mucho rezago en los niños que no pueden aprender a leer”, señaló.

Frente a este escenario, la fundación busca fortalecer sus iniciativas y generar nuevas estrategias que permitan motivar a estudiantes y establecimientos educacionales a participar. Para ello, cuenta con el apoyo de colaboradores como la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además de la Seremi de Educación y diversas comunidades escolares.

En cuanto a los diez años de trayectoria, Vogt destacó que la celebración también representa una oportunidad para revisar el camino recorrido, reconocer las dificultades y proyectar nuevas metas. La directora señaló que el crecimiento de la organización ha sido posible gracias a la incorporación de nuevos colaboradores y al fortalecimiento de las alianzas que permiten ampliar el alcance de sus programas.

“Esto ha sido un momento que es muy importante en toda organización, de detenerse a mirar lo que se ha hecho, los logros, las dificultades, los desafíos, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo estamos haciéndolo y, sobre todo, también a mirar al futuro”, afirmó.

Finalmente, la directora ejecutiva valoró el trabajo de todas las personas e instituciones que han acompañado a Fundación Teraike durante esta década, manifestando su entusiasmo por continuar impulsando proyectos que contribuyan a la educación regional y permitan que más historias de compromiso, innovación y vocación docente sean reconocidas en Magallanes.



