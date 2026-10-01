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1 de octubre de 2026

ESCUELA CROACIA DE PUNTA ARENAS COMIENZA LOS FESTEJOS POR SU 70° ANIVERSARIO

Tras ser rebautizada como Escuela Yugoslavia E-16 en 1978 por el Decreto Nº1063, adoptó finalmente su nombre actual, Escuela República de Croacia, en 1993 luego de la proclamación de independencia del país europeo que mantiene una numerosa colonia de descendientes en la región.

Foto aniversario 70 Escuela Croacia

Bajo el lema '70 años educando desde el corazón del Barrio Croata' la comunidad educativa de la Escuela República de Croacia comenzó su mes de aniversario con especial entusiasmo ya que se trata del cumpleaños número 70 del emblemático establecimiento educativo.

El Ministerio de Educación creó el 'Grupo escolar Yugoeslavo' en 1956 mediante el Decreto Nº1343. El 10 de octubre de dicho año el establecimiento fue inaugurado por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Tras ser rebautizada como Escuela Yugoslavia E-16 en 1978 por el Decreto Nº1063, adoptó finalmente su nombre actual, Escuela República de Croacia, en 1993 luego de la proclamación de independencia del país europeo que mantiene una numerosa colonia de descendientes en la región.

La comunidad educativa ha planificado un mes con diferentes instancias que vinculan las raíces, memorias y proyecciones del establecimiento escolar. Dieron inicio con una foto grupal donde participaron todos los estudiantes y funcionarios, para continuar con semanas temáticas con intervenciones en recreos, concursos, convocatorias literarias, alianzas, pasacalle, entre otras actividades.

Escuela abierta a la comunidad

El sábado 10 de octubre, fecha oficial de su aniversario, la escuela abrirá sus puertas a las y los vecinos del Barrio Croata, ex estudiantes y comunidad en general entre las 15 y 18 hrs. En dicha instancia se realizará una ceremonia de conmemoración y posteriormente habrá módulos temáticos, recorridos históricos, exposiciones, remembranzas, cineteca, espacio con actividades de educación parvularia y presentaciones artísticas tanto de conjuntos de la propia escuela como de entidades invitadas, entre las que se encuentran el Coro Croata y el Conservatorio de música. 

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