AUTORIDADES Y PESCA ARTESANAL CONOCEN EN TERRENO FUTURO PROYECTO DE ABICK PARA DESARROLLAR SISTEMA DE COSECHA DE SALMONES EN BAHÍA RIQUELME

Con el objetivo de conocer en terreno los alcances de un futuro proyecto asociado a la actividad salmonera y avanzar en un diálogo directo con quienes desarrollan actividades en el borde costero, autoridades, representantes de la empresa y dirigentes de la pesca artesanal se trasladaron hasta Bahía Riquelme, en la península Antonio Varas.

La iniciativa corresponde a ABICK S.A., empresa especializada en servicios de cosecha de salmones, que proyecta desarrollar en el sector un sistema de cosecha de peces vivos asociado a una futura infraestructura de faenamiento. El proyecto considera la solicitud de las autorizaciones y concesiones correspondientes y deberá cumplir con los procedimientos ambientales y sectoriales establecidos por la normativa vigente.

Durante la visita, los participantes recorrieron el sector y abordaron especialmente la necesidad de compatibilizar un eventual desarrollo productivo con los usos tradicionales que la pesca artesanal mantiene en esta zona, particularmente como espacio de fondeo y puerto de abrigo para las embarcaciones ante condiciones meteorológicas adversas.

La delegada presidencial regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, destacó la importancia de que el Gobierno esté presente en el territorio, generando espacios de conversación entre el sector privado, las organizaciones sociales y las comunidades vinculadas al borde costero.

“Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast estamos en terreno. Hoy nos encontramos en la península Antonio Varas, conociendo lo que podría ser un futuro proyecto de desarrollo para nuestra provincia de Última Esperanza. Fundamentalmente, se trata de una iniciativa asociada a una planta de faenamiento de salmones que, una vez que cumpla y obtenga las autorizaciones ambientales y sectoriales correspondientes, podría generar nuevas oportunidades de trabajo para la región”.

La autoridad agregó que “estamos junto a los pescadores y junto a los titulares de la empresa, revisando el lugar donde eventualmente se emplazarían las instalaciones y buscando generar una conversación que permita unificar al mundo privado con las organizaciones sociales, en este caso, los pescadores artesanales. Nos interesa que ellos también puedan involucrarse y que exista un trabajo coordinado con la comunidad”.

Finalmente, sostuvo que “nosotros estamos preocupados de que los proyectos de desarrollo tengan un buen resultado y, para eso, es necesaria la conversación permanente con la comunidad que rodea estas inversiones”.

Una iniciativa que incorpora tecnología y empleo local

Desde ABICK S.A., el jefe de Servicio al Cliente de la empresa, Felipe Azócar, explicó que la iniciativa considera un sistema de cosecha de salmones vivos mediante infraestructura marítima y una conexión submarina hacia una futura planta de faenamiento. “Represento a la empresa ABICK S.A., que es de Puerto Montt y que cuenta con operaciones en Puerto Montt y Chiloé. Nuestra responsabilidad es atender a los clientes productores, que son las empresas salmoneras, y también desarrollar proyectos y relaciones con las comunidades”.

Respecto de la iniciativa proyectada para Bahía Riquelme, explicó que “queremos desarrollar un proyecto asociado a una concesión marítima, que corresponde a un sistema de cosecha de salmones vivos. Consiste en contar con un pontón que se fondea aproximadamente a 80 metros de la playa, donde se conectan embarcaciones que transportan los peces vivos. Mediante una tubería submarina, los peces son enviados hacia una planta de faenamiento”.

Azócar detalló que el proceso considera desarrollar el proceso procurando las mejores condiciones posibles de bienestar animal. Respecto del destino de la producción, indicó que, una vez cosechada la materia prima sería trasladada en camiones hacia plantas secundarias donde se elaboran productos con valor agregado destinados a distintos mercados internacionales, principalmente Brasil y Estados Unidos, además de China.

El representante de ABICK destacó, además, el componente tecnológico y laboral que contempla la iniciativa. “Nuestro proyecto va a contemplar puestos laborales. Necesitamos personas con capacidades técnicas porque vamos a incorporar equipos de alta tecnología y automatización. Queremos trabajar con la gente de Puerto Natales y con profesionales de acá, y poder capacitarlos”.

En ese sentido, agregó que esperan desarrollar el proyecto “de la mano con toda la comunidad” y mantener una relación de convivencia con el sindicato de pescadores que utiliza el sector como espacio de fondeo de embarcaciones.

“Esperamos que todo resulte muy bien y que, a futuro, la Región de Magallanes pueda aumentar el cultivo de salmón, considerando sus condiciones naturales. Queremos que este desarrollo se pueda realizar de la mano con las comunidades y entregar capacidad y respaldo para la cosecha y el bienestar animal”, señaló.

Compatibilidad entre las actividades del borde costero

La directora zonal de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Nurys Lobos, explicó que la visita se originó a partir de la coordinación entre los pescadores artesanales y la empresa, particularmente por la necesidad de analizar los distintos usos que actualmente existen en el sector.

“Hoy estamos acá, en Puerto Riquelme, en una actividad organizada por los pescadores artesanales de Puerto Natales, quienes están en coordinación con la empresa ABICK, que está solicitando una concesión de acuicultura en la región”.

La autoridad explicó que uno de los principales objetivos es “organizarse con los pescadores para no interferir en la zona de pesca y en el puerto de abrigo que tradicionalmente utilizan, especialmente en condiciones de mal tiempo”.

En ese contexto, señaló que “a solicitud de los pescadores de realizar esta reunión, nos involucramos las autoridades para conocer en terreno cómo estos dos proyectos pueden coexistir y funcionar armónicamente”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, destacó las posibilidades que podría representar el proyecto para la actividad productiva local, siempre dentro del marco regulatorio vigente.

“Este es un proyecto que pretende instalar un sistema de conducción para prestar servicios a las empresas salmoneras que ya están trabajando y operando aquí en la provincia. Es una oportunidad que tenemos para aumentar la producción y mejorar nuestra absorción de mano de obra”.

El delegado agregó que “también es una oportunidad para mejorar la tecnificación de una industria que ya está presente en la provincia, generar nuevas posibilidades de trabajo para los jóvenes y mejorar los ingresos. Es una oportunidad que tenemos para contribuir al desarrollo y a la economía de nuestra provincia”.

Pesca artesanal: diálogo y convivencia de actividades

Desde la pesca artesanal, el dirigente Patricio Ampuero, representante del uso del borde costero de la Región de Magallanes, valoró la instancia de diálogo desarrollada en terreno.

“Soy dirigente de la pesca artesanal y representante del uso del borde costero de la Región de Magallanes. En esta ocasión estamos con nuestros colegas de la pesca artesanal y también agradecemos a las autoridades que nos están acompañando”.

Ampuero explicó que uno de los principales objetivos es resguardar los puertos de abrigo utilizados históricamente por los pescadores.

“Queremos mantener los puertos de abrigo que hoy utiliza la pesca artesanal y seguir trabajando en ellos. En la región somos más de siete mil pescadores inscritos en el Registro Pesquero Artesanal y contamos con cientos de embarcaciones extractivas, por lo que estos espacios son fundamentales”.

El dirigente señaló que existe la disposición de replicar este tipo de conversaciones en otros sectores donde confluyen actividades productivas. “Lo que queremos como pescadores y como pesca artesanal es que tanto las empresas como quienes desarrollamos el uso del borde costero podamos convivir sanamente en nuestra región. Queremos llegar a acuerdos y trabajar de manera conjunta”.

En tanto, Sandra Cerón, dirigente del Paso Victoria y de Mujeres de Pesca, destacó la importancia de avanzar mediante el diálogo entre los distintos actores. “Hoy vinimos a conocer el lugar donde se podría ejecutar un proyecto que puede ser importante para los pescadores. Tratar de trabajar mancomunadamente y de la mano con la empresa es algo novedoso y también es importante trabajar con las autoridades para ir viendo el desarrollo”.

Desarrollo con diálogo territorial

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se destacó que la visita constituye una primera instancia de conocimiento y coordinación entre los actores vinculados al sector.

En ese sentido, se reiteró que la eventual materialización del proyecto estará sujeta a la obtención de las autorizaciones, concesiones y evaluaciones ambientales y sectoriales que correspondan, por lo que la visita en terreno no implica la aprobación de la iniciativa.

El objetivo del trabajo desarrollado por las autoridades es favorecer una coordinación temprana, conocer las inquietudes de la pesca artesanal y contribuir a que los distintos usos del borde costero puedan ser abordados mediante el diálogo, la información y el cumplimiento de la normativa vigente.