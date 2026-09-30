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30 de septiembre de 2026

FLIES DEFIENDE RUTA PUNTA ARENAS-MALVINAS ANTE RECLAMOS ARGENTINOS: “CHILE NO HA CAMBIADO NI UN ÁPICE NI UNA COMA SUS COMPROMISOS”

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad regional abordó las advertencias provenientes desde Buenos Aires ante la reactivación de esta conexión y sostuvo que el proyecto se desarrolla dentro de las facultades comerciales del país.

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El gobernador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, defendió la futura ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas ante los cuestionamientos surgidos desde Argentina y aseguró que su puesta en marcha no modifica los compromisos internacionales asumidos por Chile.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad regional abordó las advertencias provenientes desde Buenos Aires ante la reactivación de esta conexión y sostuvo que el proyecto se desarrolla dentro de las facultades comerciales del país.

Chile no ha cambiado ni un ápice ni una coma su compromiso internacional”, afirmó Flies.

El gobernador recalcó que Chile mantiene su posición histórica respecto de la reclamación argentina sobre las islas, pero sostuvo que aquello no impide mantener relaciones comerciales con sus habitantes.

“Chile es un país soberano, un país que tiene tratados de libre comercio prácticamente con todo el mundo y que, en el ámbito de las relaciones comerciales de nuestro aparataje productivo con otro aparataje productivo, tenemos todo el derecho internacional para realizarlo”, planteó.

Primer viaje sería dentro de un mes

Flies adelantó que la nueva conexión contempla inicialmente un viaje mensual entre Punta Arenas y Puerto Stanley y afirmó que el primer zarpe podría concretarse aproximadamente dentro de un mes.

“En un mes más vamos a tener el primer buque zarpando desde Punta Arenas a Islas Malvinas”, señaló.

Según explicó, la iniciativa es desarrollada por privados que ya realizan labores logísticas hacia Rapa Nui y busca replicar un modelo similar para abastecer a los cerca de 3.000 habitantes de las islas.

Entre los productos considerados mencionó alimentos, abarrotes, insumos de uso cotidiano y materiales de construcción.

El gobernador destacó además que disponer de estas embarcaciones en Magallanes podría abrir posibilidades para fortalecer posteriormente la conectividad marítima interna de la región, especialmente con zonas aisladas como Puerto Williams.

Consultado por la preocupación argentina respecto de una eventual participación de proveedores chilenos en actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, Flies aseguró que ese no es el propósito de la ruta actualmente planificada.

“Lo que se ha visto es muy similar a la logística que se está haciendo con Isla de Pascua”, explicó, apuntando nuevamente al abastecimiento cotidiano de la población.

El gobernador sostuvo que cualquier controversia relacionada con la explotación petrolera corresponde a una discusión distinta y separada del intercambio comercial proyectado desde Punta Arenas.

“Sería, a mi parecer, injusto y limitante (…) no tener comercio con las Islas Malvinas”, manifestó.

Finalmente, Flies llamó a “desescalar” las declaraciones entre Chile y Argentina y pidió que Cancillería mantenga las conversaciones necesarias antes de que comience a operar la ruta.

“Espero que las conversaciones estén hechas previamente y no tengamos alguna novedad en el momento”, concluyó.

Fuente: cnnchile.com

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