TRAS DOS MESES EN MAGALLANES, “ESCUADRA NACIONAL” TERMINA SUS OPERACIONES EN LA ZONA AUSTRAL

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Este domingo recalaron a puerto las unidades que integraron la Fuerza Anfibia de la Escuadra Nacional, luego de dos meses de despliegue en el Teatro de Operaciones Conjunto Austral, en el marco de la OPS-B, que se realizó en la región de Magallanes.

Durante ese período, la marina desarrolló operaciones navales en uno de los escenarios marítimos más exigentes del territorio nacional.

De este modo, la institución castrense proyectó capacidades hacia territorios insulares, operó en el Estrecho de Magallanes y aguas adyacentes, e integró sus medios con los del Ejército y otras instituciones presentes en la zona.

El despliegue involucró a más de 1.800 hombres y mujeres, además de unidades de superficie, submarinos, aeronaves navales y fuerzas especializadas, Infantes de Marina, Fuerzas Especiales, buzos, submarinistas, aviadores navales y las dotaciones de las distintas unidades materializaron un esfuerzo operacional sostenido.

Esto permitió proyectar fuerzas desde el mar, operar sobre territorios insulares, mantener el control del panorama marítimo y asegurar una presencia naval efectiva en áreas de alto valor estratégico para el país.

La operación en la zona austral adquirió una especial relevancia por su vinculación con los intereses nacionales en la Antártica y con la condición tricontinental de Chile (América, Oceanía y la Antártica).

En ese contexto, la presencia y capacidad operativa de la Fuerza Naval en el extremo austral contribuyeron a reafirmar el compromiso permanente del Estado con sus espacios marítimos, territorios insulares y áreas de interés estratégico, destacando la importancia de la soberanía nacional en el Estrecho de Magallanes.

Durante esos dos meses quedó igualmente demostrada la capacidad de actuar de manera coordinada con la Autoridad Marítima, compatibilizando las operaciones de la Fuerza con las tareas permanentes de la institución.

Los medios desplegados contribuyeron a la vigilancia y fiscalización de las aguas jurisdiccionales. Asimismo, mantuvieron la capacidad de responder ante emergencias y salvaguardar la vida humana en el mar, lo que evidenció la polivalencia de unidades y dotaciones capaces de transitar desde una operación naval hacia el cumplimiento de otras misiones institucionales cuando la situación lo requirió.

Exigencias de la zona austral

Las características geográficas y meteorológicas de la zona austral impusieron especiales exigencias de planificación, logística, coordinación y sostenimiento.

A esto se añade que el de operar de manera prolongada en ese entorno permitió demostrar nuevamente la versatilidad, polivalencia y capacidad de la Fuerza Naval para concurrir a un área de operaciones distante, integrarse con otras fuerzas y organismos del Estado, y mantenerse desplegada durante períodos prolongados.

El vicealmirante Daniel Muñoz, Comandante de Operaciones Navales, señaló que “este esfuerzo se desarrolló mientras otras unidades y dotaciones de la Armada de Chile se encontraban simultáneamente desplegadas en distintos escenarios nacionales e internacionales, manteniendo presencia en Rapa Nui, participando en actividades y ejercicios navales en Hawái, Estados Unidos, y desarrollando operaciones y ejercicios internacionales en Perú, junto con el cumplimiento permanente de las restantes tareas institucionales".

"Esta simultaneidad evidenció la capacidad de la Armada para generar, desplegar y sostener fuerzas en escenarios geográficos diversos y distantes, manteniendo de manera permanente su contribución a la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses marítimos nacionales, la cooperación internacional y el apoyo a la política exterior del Estado”, añadió.

La finalización de la OPS-B constituyó una demostración concreta de la capacidad de la Armada para estar presente, operar, proyectarse, integrarse y sostenerse allí donde los intereses nacionales lo requiriera, reafirmando su presencia efectiva desde el territorio continental e insular hasta las aguas australes y su proyección hacia la Antártica.

Retorno a puerto base y despliegue costero en Valparaíso

Con el término de 60 días de entrenamiento multidisciplinario en la Zona Austral, que incluyó maniobras aéreas, submarinas, anfibias y de superficie, la Escuadra Nacional retornó a su puerto base.

Para compartir este hito con la comunidad, la Armada realizó un desfile naval visible desde el borde costero de Viña del Mar y Valparaíso.

Encabezada por el Buque Insignia, la Fragata "Almirante Williams", la formación incluyó buques de combate, petroleros y aeronaves de la Aviación Naval.

El Comandante en Jefe de la Escuadra, Contraalmirante Jorge Castillo, señaló que “hoy regresa a puerto base la última unidad que estaba desplegada, la fragata “Lynch”. Por lo tanto, ocupamos la oportunidad para efectuar los últimos ejercicios que teníamos planificados y nada mejor que cerrar acercando y mostrando nuestros buques a la comunidad para que sepan que el mar y, sobre todo, la Armada de Chile sirve a todos los chilenos”.

“La Armada es de todos los chilenos, sirve a cada uno de ustedes; por lo tanto, le agradecemos el interés de venir acá. Y sobre todo un concepto que la Armada está desarrollando desde hace mucho tiempo: es la conciencia marítima”, precisó.

​Este recorrido permitió consolidar el adiestramiento de las tripulaciones y la incorporación de nuevos contingentes, acercando a la ciudadanía la labor continua que desarrolla la institución en la protección de las rutas marítimas y la salvaguarda de la vida en el mar.​



Fuente: infogate.cl



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