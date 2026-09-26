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26 de septiembre de 2026

EMPRESA MAGALLÁNICA PRESENTÓ OFERTA TURÍSTICA DE PATAGONIA CHILENA A OPERADORES AUSTRALIANOS

​La participación de Vertice en el Roadshow Australia 2026 permitió generar contactos con operadores turísticos interesados en incorporar o ampliar la oferta de Patagonia chilena en sus programas.

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La empresa magallánica Vertice participó en el Roadshow Australia 2026, instancia de promoción turística que contempló actividades comerciales en Melbourne y Sídney. El encuentro reunió a empresas chilenas con representantes de la industria turística australiana.

Según informó la compañía, en ambas ciudades participaron cerca de 80 agentes de viajes y 15 operadores turísticos australianos. Durante las jornadas, Vertice presentó su oferta vinculada al Parque Nacional Torres del Paine y estableció contactos con operadores interesados en comercializar experiencias en la Patagonia chilena.

Entre los productos que generaron interés estuvieron los circuitos W y O, además de experiencias de observación y fotografía de fauna. También se presentó la infraestructura de refugios y campings con la que la empresa opera dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

Juan Pablo Ozaki, gerente comercial de Vertice, señaló que el mercado australiano presenta oportunidades debido al interés de sus viajeros por actividades vinculadas a la naturaleza, la aventura y los viajes de larga distancia. Agregó que uno de los aspectos que llamó la atención de los operadores fue la posibilidad de desarrollar experiencias directamente dentro del parque.

Tras la participación en el Roadshow, la empresa informó que continuará el contacto con los operadores australianos para desarrollar propuestas comerciales e itinerarios adaptados a sus pasajeros. El objetivo planteado por Vertice es avanzar en relaciones comerciales que permitan ampliar la comercialización de productos turísticos de Magallanes en ese mercado.


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