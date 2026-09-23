MARIO ISIDRO MALENO ABORDA LA REIVINDICACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE Y EL APORTE DE LOS CHILOTES A MAGALLANES

En una nueva edición del programa “Chiloé, música, magia y tradición”, conducido por Faustino Aguilar, se abordó la presencia histórica de la comunidad chilota en Magallanes, poniendo especial énfasis en su aporte al poblamiento de la Patagonia, la preservación de las tradiciones y la reivindicación del 21 de septiembre como una fecha vinculada a la identidad regional.

Durante la conversación, el invitado Mario Isidro Maleno Moreno repasó parte de su trayectoria ligada al folclore y a la comunidad chilota, destacando los esfuerzos desarrollados desde la década de 1980 para fortalecer la identidad cultural de quienes llegaron desde el archipiélago. En este contexto, se recordó el trabajo de agrupaciones como el Centro Hijos de Chiloé y el conjunto Raíces Chilotas, además de la realización de actividades culturales, encuentros folclóricos y la difusión de canciones vinculadas a la llegada de la goleta Ancud.

Uno de los principales temas fue el proceso de reivindicación del 21 de septiembre, fecha asociada a la toma de posesión del Estrecho de Magallanes para la República de Chile en 1843. Según lo relatado en el programa, durante la década de 1980 se impulsó la idea de reconocer especialmente a la comunidad chilota durante las conmemoraciones, llegando a reunirse cerca de 5.000 firmas para solicitar que la fecha tuviera un reconocimiento especial en Magallanes. También se destacó el papel de distintos dirigentes, autoridades y representantes de la comunidad en las gestiones realizadas durante las últimas décadas.

La conversación también puso en valor el papel de los migrantes chilotes en la construcción de la Patagonia chilena y argentina, destacando su participación en labores productivas, navegación y poblamiento de distintos territorios australes. Asimismo, se planteó la importancia de incorporar esta historia en los espacios educativos para que las nuevas generaciones conozcan el aporte de la comunidad chilota y su vínculo con la formación de la identidad magallánica.

Finalmente, el programa destacó distintas iniciativas culturales destinadas a mantener viva esta memoria, entre ellas encuentros y conversatorios del Centro Hijos de Chiloé, además de una futura delegación cultural magallánica que contempla participar en actividades de intercambio cultural en México durante el próximo año.

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