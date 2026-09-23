CHRISTIAN GARCÍA PLANTEA “PONER PAÑOS FRÍOS” A EXPECTATIVAS POR EVENTUAL REACTIVACIÓN COMERCIAL CON FALKLANDS/MALVINAS

Una mirada de largo plazo sobre los desafíos económicos, geopolíticos y administrativos de Magallanes realizó esta mañana el contador auditor y presidente de la Fundación de Estudios Sistemáticos Tributarios de Chile (FESIT), Christian García Castillo, durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

Uno de los principales temas abordados fue la posibilidad de que Punta Arenas y Magallanes puedan recuperar o fortalecer vínculos comerciales con las islas Malvinas/Falkland, a propósito de recientes declaraciones y del renovado debate sobre la posición estratégica del extremo sur.

Al respecto, García llamó a moderar las expectativas y observar el escenario desde una perspectiva de largo plazo.

En esa línea, sostuvo que, más allá de la contingencia, el debate ha permitido volver a poner sobre la mesa proyectos e iniciativas que considera relevantes para la región, entre ellos infraestructura de conectividad, desarrollo antártico y fortalecimiento de la Zona Franca.

“Yo le pondría un poquito de paño frío, sin perjuicio, eso hay que estar atento a cualquier tipo de declaración y cada ministerio tendrá que hacer lo suyo”, señaló.



Geopolítica vuelve a instalarse en el debate regional



Para el presidente de FESIT, la contingencia también ha permitido recordar que Magallanes no puede ser analizado exclusivamente bajo criterios económicos, debido a su ubicación estratégica y su vinculación con Tierra del Fuego y la Antártica.

En ese contexto, mencionó iniciativas como un eventual túnel subterráneo o puente que permita mejorar la conexión de Tierra del Fuego con el continente, además del desarrollo de infraestructura vinculada al ámbito antártico.

“Esto se hace con una visión geopolítica más que con una visión economicista, porque claro, los beneficiarios van a ser pocos porque las regiones pequeñas, pero instala la posibilidad de hacer soberanía, de colocar los hitos y de señalar, además de que hay una clara pretensión soberana y de mantener la soberanía de Chile no solo con el estrecho Magallanes, sino también con el tema antártico”, afirmó.

García sostuvo que bajo esta perspectiva adquieren nuevamente relevancia determinadas políticas especiales para los territorios extremos, particularmente aquellas relacionadas con infraestructura, poblamiento, presencia estatal y conectividad.

“Estas visiones a veces de que hay obras que son muy caras, que no vale la pena invertir tanto, bueno, parece que hoy día todos esos argumentos se van para atrás porque aparece otra contingencia, entonces no hay que descuidar esa cuestión de largo plazo”, manifestó.



Descentralización y rol del Estado



Otro de los ejes de la conversación fue la descentralización y el papel que deben desempeñar los gobiernos regionales en la definición de sus prioridades.

García planteó que los territorios extremos requieren una mirada diferenciada y cuestionó que las políticas de descentralización sean aplicadas de manera uniforme en todo el país.

“Entonces ha costado entender de que la descentralización tiene que ser asimétrica. Pareciera que se quiere hacer todo para todas las regiones de la misma forma en el mismo tiempo y eso no es posible y además las regiones tienen vocaciones distintas por la geografía, por su población, por el llamado productivo, etcétera”, sostuvo.

A su juicio, Magallanes requiere una combinación de mayor autonomía regional, infraestructura habilitante y presencia permanente del Estado.

“Cuando hablamos de la presencia del Estado, no solo nos referimos a presencia de Fuerzas Armadas, sino además de gasto público, de habilitación de servicios públicos y de una política que apunte realmente al poblamiento”, explicó.

En este punto, agregó que los incentivos tributarios por sí solos no serían suficientes para generar procesos de instalación de empresas y población, debido a la necesidad de contar paralelamente con conectividad y servicios públicos.

“Esto es un conjunto de elementos dentro de una gran política y dentro de una gran planificación, donde la descentralización tiene un rol”, afirmó.



Críticas al rol de la Subdere



Durante la entrevista, el contador auditor también abordó el funcionamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), particularmente en relación con la administración y transferencia de recursos hacia los gobiernos regionales.

En referencia al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, planteó que los gobiernos regionales deberían contar con un acceso más directo a los recursos y cuestionó lo que calificó como una relación de tutela desde el nivel central.

“Yo creo que eso es una cuestión que hay que eliminarla. De que el Gobierno regional tenga directo el acceso a los recursos de PEDZE, que no tenga que pasar por tal como ocurre, tal como ocurre con el Fondema, tal como ocurre con las platas espejo al Santiago, tal como ocurre con la plata de Zona Franca, tal como ocurre con la plata de casinos. Yo no veo por qué haya que pedirle permiso a la Subdere y como que fuera el tutor”, manifestó.

En su análisis, García sostuvo que la Subdere debería concentrar mayores esfuerzos en la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales, considerando las atribuciones que actualmente se encuentran radicadas en ministerios y servicios públicos.

“El rol de la Subdere es justamente potenciar ese instrumento”, afirmó, agregando que existen procesos que requieren mayor celeridad para que las regiones puedan ejercer competencias vinculadas al fomento productivo, ordenamiento territorial y desarrollo social.



Leyes de excepción y Zona Franca



Otro de los puntos abordados fue la vigencia de las leyes de excepción y los instrumentos tributarios destinados a promover el desarrollo de las zonas extremas.

García señaló que el debate no debería centrarse únicamente en eliminar o mantener determinados beneficios, sino en revisar su funcionamiento a la luz de los objetivos que dieron origen a estas políticas.

“Yo diría que los principios están plenamente vigentes desde hace 200 años. El punto está que a lo mejor los detalles que están dentro de la ley no han sido demasiado potente y yo a lo mejor ahí sí hay combinación, una evaluación, una revisión, no para suprimir a rajatabla elementos, sino que para potenciarlo y bueno, algunos que efectivamente están siendo un escollo removerlos”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que los distintos instrumentos legales vinculados a las zonas extremas han ido modificándose y complementándose con el paso del tiempo, pero que detrás de ellos permanece una finalidad asociada al poblamiento, la actividad económica y la presencia estatal.

“El espíritu no ha cambiado”, afirmó, apuntando a que Magallanes continúa presentando características particulares debido a su baja población, extensión territorial y ubicación geográfica.



Delegados presidenciales y gobiernos regionales



Finalmente, García abordó la relación entre los delegados presidenciales y los gobernadores regionales, planteando que es necesario delimitar con mayor claridad las competencias de ambas autoridades para evitar interferencias.

“Lo que creo que hay que hacer es definir claramente las funciones porque se confunden muchas veces y se interfieren con las que hacen el Gobierno regional”, indicó.

En particular, sostuvo que materias relacionadas con la planificación de la inversión regional deben mantenerse dentro de las atribuciones que corresponden al Gobierno Regional.

“Entonces digo yo que los roles tienen que estar claros. El gobernador está a cargo de la administración de la plata, cierto, del ordenamiento territorial, del fomento productivo, del desarrollo social”, expresó.

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