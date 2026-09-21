DELEGADA ERICKA FARÍAS ABORDA PROYECTO PARA CONVERTIR EL 21 DE SEPTIEMBRE EN FERIADO REGIONAL Y DESTACA PRESENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES

En el marco de la conmemoración del 21 de septiembre, fecha vinculada a la llegada de la goleta Ancud a Magallanes en 1843, la Delegada Presidencial Regional, Erika Farías, destacó la relevancia histórica de la jornada para la región y el país. La autoridad señaló que durante estas actividades se busca relevar el proceso que permitió la incorporación del territorio magallánico y su posterior proyección hacia la Antártica Chilena, además de recordar el papel que tuvo esta expedición impulsada durante el gobierno de la época.

La jornada contempla una nutrida agenda de actividades oficiales, luego de la llegada del vicepresidente de la República y de una delegación del Senado. Entre los visitantes se encuentra la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a cuatro senadores, quienes desarrollarán reuniones y actividades tanto conjuntas como independientes. En este contexto, también vuelve a instalarse la discusión sobre la posibilidad de establecer el 21 de septiembre como feriado, iniciativa que ha sido debatida durante años y que contempla distintas alternativas respecto de la fecha que podría ser reconocida.

Durante la jornada, Farías también destacó el Día del Trabajador Radial, resaltando el rol histórico de las emisoras en Magallanes, especialmente por su capacidad de llegar a localidades apartadas y sectores rurales donde no siempre existe acceso a internet o televisión. La autoridad valoró el trabajo de periodistas, reporteros, productores y equipos radiales, y señaló que los medios cumplen un papel de conexión entre las autoridades y la comunidad para la difusión de información, beneficios sociales y políticas públicas.





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