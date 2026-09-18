CARNICERÍA TORO GAUCHO ABRIRÁ ESTE 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Este 18 de septiembre, jornada marcada por el feriado de Fiestas Patrias, la Carnicería Toro Gaucho informó que mantendrá sus puertas abiertas en Punta Arenas para quienes aún tengan compras pendientes para la celebración.

De acuerdo con lo informado por el propio establecimiento, la atención se extenderá entre las 09:00 y las 15:00 horas de este jueves 18 de septiembre. La medida permitirá realizar compras durante la mañana y hasta primeras horas de la tarde.

La carnicería está ubicada en calle Presidente Federico Errázuriz 401, en Punta Arenas, y señaló que durante esta jornada será atendida por sus propios dueños.

La información puede resultar de utilidad para quienes todavía buscan realizar compras para el tradicional asado de Fiestas Patrias durante este feriado en la capital regional.