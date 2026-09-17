CARABINEROS O.S.7 DESARTICULA ASOCIACIÓN CRIMINAL DEDICADA AL TRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Una investigación desarrollada por personal especializado de la Sección OS-7 Punta Arenas de Carabineros, bajo la dirección de la Fiscalía Local de Punta Arenas, culminó con la detención de tres personas de nacionalidad colombiana, vinculadas al delito de tráfico ilícito de drogas, contemplado en el artículo 3° de la Ley N° 20.000.







El trabajo investigativo permitió establecer el modus operandi de los principales involucrados, determinándose que desarrollaban actividades asociadas a la distribución de sustancias ilícitas mediante la modalidad de delivery, principalmente en las inmediaciones de la Escuela La Milagrosa, en la comuna de Punta Arenas.







A partir de los antecedentes recopilados mediante diversas técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley N° 20.000, se logró establecer la dinámica de funcionamiento de esta organización criminal, permitiendo al Ministerio Público gestionar las respectivas órdenes judiciales. De esta manera, durante la jornada de ayer se concretó un operativo antidroga, dando cumplimiento a una Orden de Entrada y Registro para un inmueble ubicado en la comuna de Punta Arenas.







El procedimiento contó con el apoyo especializado de personal del G.O.P.E. Magallanes, Control de Orden Público (COP), Sección Centauro y Sección RPAS, quienes participaron en las distintas labores operativas desplegadas durante la intervención.







Como resultado, fueron detenidas tres personas —dos mujeres y un hombre—, todas de nacionalidad colombiana. De ellas, dos mantenían situación migratoria irregular, mientras que la tercera registraba situación migratoria regular.







Durante el procedimiento fueron incautados:







Ø 1 kilo 55 gramos de marihuana, correspondiente a aproximadamente 1.055 dosis, avaluadas en $11.000.000.



Ø 185 gramos de clorhidrato de cocaína, correspondientes a aproximadamente 185 dosis, avaluadas en $4.000.000.



Ø $5.150.500 en dinero en efectivo.



Ø 6 teléfonos celulares.





De acuerdo con los antecedentes establecidos durante la investigación, parte importante de las sustancias ilícitas incautadas tendría como destino el abastecimiento de consumidores de la Región de Magallanes durante el período de Fiestas Patrias, evitando con ello que estas drogas fueran distribuidas y comercializadas en la comunidad.



El procedimiento permitió además desarticular una asociación criminal que operaba en la Región de Magallanes, interrumpiendo una estructura destinada a la distribución de sustancias ilícitas mediante un sistema de entrega directa a consumidores.

