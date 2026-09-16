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16 de septiembre de 2026

JÓVENES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONOCIERON LA IVª BRIGADA AÉREA

Los visitantes recorrieron la Base Aérea Chabunco, donde compartieron con una Aviadora Militar que también fue parte del Sistema de Protección. Posteriormente, conocieron el trabajo que se desarrolla en el Grupo de Mantenimiento N°53.

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​Hasta las instalaciones de la IVª Brigada Aérea llegaron el lunes 14 de septiembre, niños y adolescentes usuarios de las modalidades de cuidado alternativo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, acompañados por profesionales del organismo.

 
La primera parte del encuentro estuvo marcada por una conversación cercana con la Cabo 2° Nicole Santana, integrante de la Fuerza Aérea de Chile y exusuaria del programa Familia de Acogida Especializada, quien compartió parte de su experiencia personal y el camino que posteriormente la llevó a incorporarse a la Institución.

 
Más que una charla tradicional, la Aviadora Militar conversó con los asistentes sobre las dificultades, decisiones y oportunidades que pueden presentarse a lo largo de la vida, testimonio que fue complementado con historias de otros exusuarios del sistema de protección que, mediante esfuerzo y constancia, han logrado desarrollar sus propios proyectos y alcanzar estabilidad, sin desconocer sus orígenes ni las experiencias que han formado parte de sus vidas.

 
Posteriormente, la delegación se trasladó hasta el Grupo de Mantenimiento N°53, donde conoció parte del trabajo que realizan mecánicos, ingenieros y otros especialistas que contribuyen al mantenimiento de las aeronaves de la IVª Brigada Aérea.

 
En el hangar, los visitantes pudieron acercarse al DHC-6 Twin Otter, al helicóptero UH-412 y al F-5 Tigre III, aeronave que durante 2026 cumplió 50 años de servicio en la Fuerza Aérea de Chile. Durante el recorrido, los Aviadores Militares explicaron de manera general sus funciones y respondieron las numerosas inquietudes que surgieron entre los asistentes.

 
La interacción fue uno de los aspectos que marcó la jornada. Los niños y adolescentes observaron las aeronaves desde una perspectiva poco habitual, conversaron con quienes trabajan diariamente en torno a ellas y descubrieron que detrás de cada misión existe una amplia diversidad de especialidades y personas cuyo trabajo coordinado hace posible la actividad aérea.

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