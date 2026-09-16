JÓVENES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONOCIERON LA IVª BRIGADA AÉREA

​Hasta las instalaciones de la IVª Brigada Aérea llegaron el lunes 14 de septiembre, niños y adolescentes usuarios de las modalidades de cuidado alternativo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, acompañados por profesionales del organismo.



La primera parte del encuentro estuvo marcada por una conversación cercana con la Cabo 2° Nicole Santana, integrante de la Fuerza Aérea de Chile y exusuaria del programa Familia de Acogida Especializada, quien compartió parte de su experiencia personal y el camino que posteriormente la llevó a incorporarse a la Institución.



Más que una charla tradicional, la Aviadora Militar conversó con los asistentes sobre las dificultades, decisiones y oportunidades que pueden presentarse a lo largo de la vida, testimonio que fue complementado con historias de otros exusuarios del sistema de protección que, mediante esfuerzo y constancia, han logrado desarrollar sus propios proyectos y alcanzar estabilidad, sin desconocer sus orígenes ni las experiencias que han formado parte de sus vidas.



Posteriormente, la delegación se trasladó hasta el Grupo de Mantenimiento N°53, donde conoció parte del trabajo que realizan mecánicos, ingenieros y otros especialistas que contribuyen al mantenimiento de las aeronaves de la IVª Brigada Aérea.



En el hangar, los visitantes pudieron acercarse al DHC-6 Twin Otter, al helicóptero UH-412 y al F-5 Tigre III, aeronave que durante 2026 cumplió 50 años de servicio en la Fuerza Aérea de Chile. Durante el recorrido, los Aviadores Militares explicaron de manera general sus funciones y respondieron las numerosas inquietudes que surgieron entre los asistentes.



La interacción fue uno de los aspectos que marcó la jornada. Los niños y adolescentes observaron las aeronaves desde una perspectiva poco habitual, conversaron con quienes trabajan diariamente en torno a ellas y descubrieron que detrás de cada misión existe una amplia diversidad de especialidades y personas cuyo trabajo coordinado hace posible la actividad aérea.

