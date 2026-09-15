SABORES DE NUESTRA TIERRA RESCATA LA COCINA TRADICIONAL CHILENA JUNTO A PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

En Puerto Williams se desarrolló el taller “Sabores de Nuestra Tierra: Taller de Cocina Tradicional Chilena”, iniciativa ejecutada en el marco del Programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Área de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.



La actividad reunió a 12 personas adultas mayores de la comuna en la Sede del Adulto Mayor Rosa Yagán, quienes durante tres jornadas participaron de un espacio de encuentro, aprendizaje y conversación en torno a la cocina tradicional chilena, bajo la conducción de la monitora María Francisca Albornoz Nelson.



Durante el taller, las y los participantes prepararon distintas recetas que forman parte de la gastronomía y memoria culinaria del país, entre ellas empanadas, sopaipillas, pebre, variedades de salsas, alfajores, chilenitos, calugas y otros dulces tradicionales.



Más allá del aprendizaje práctico, la iniciativa permitió compartir conocimientos, experiencias y recuerdos vinculados a la cocina chilena, fortaleciendo la participación cultural de las personas mayores y generando un espacio para mantener vivas tradiciones que forman parte de nuestra identidad.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el valor de este tipo de iniciativas para la comunidad.

“La cultura también está en nuestras cocinas, en las recetas que aprendimos de nuestros padres y abuelos y en esos sabores que nos traen recuerdos. Para nosotros como municipio es muy importante generar estos espacios donde nuestras personas mayores puedan compartir, enseñar y también disfrutar, porque mantener vivas nuestras tradiciones es también cuidar nuestra identidad como comunidad”.



La actividad finalizó con una positiva evaluación por parte de sus participantes, quienes destacaron el ambiente de compañerismo, el aprendizaje y la posibilidad de reencontrarse con preparaciones tradicionales de la cocina chilena.



