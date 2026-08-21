FERIA ACERCARÁ SERVICIOS DOMICILIARIOS Y APOYO PARA ADULTOS MAYORES EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas invita a la comunidad a participar este domingo 23 de agosto en la Feria de Servicios "Cuidemos a nuestros Adultos Mayores", iniciativa que busca acercar información y generar contacto directo entre las familias, cuidadores y profesionales que entregan prestaciones a domicilio para personas mayores con movilidad reducida o menor autonomía.

La actividad, organizada por la Dirección de Fomento Productivo y Turismo en alianza colaborativa con Zona Austral, se desarrollará entre las 10:30 y las 19:30 horas en la Sala Austral del recinto comercial, ubicada frente a la pista de hielo. La feria reunirá a 12 empresas y emprendimientos, además de servicios municipales y de salud, junto con talleres gratuitos orientados al bienestar y autocuidado.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que el principal objetivo de esta primera feria es entregar una respuesta concreta a una necesidad que enfrentan numerosas familias que tienen en sus hogares a personas mayores postradas o con dificultades para desplazarse. "Esta feria está pensada especialmente para las familias que hoy tienen en sus casas a adultos mayores con poca autonomía o problemas de movilidad y que muchas veces necesitan encontrar el contacto de un kinesiólogo, un cuidador, un tens, un podólogo u otros profesionales que puedan entregar sus servicios directamente en el domicilio. Hay muchas necesidades que no siempre están cubiertas y queremos ayudar a generar ese vínculo", señaló el jefe comunal.

El edil destacó que las personas mayores, aunque tengan dificultades para movilizarse, mantienen diversas necesidades y requieren acceder a distintos servicios. "Muchas veces los hijos trabajan y necesitan contar con alguien que acompañe o cuide a sus padres o abuelos. Hay casos en que se requiere simplemente una persona que esté presente y acompañe, mientras que en otros se necesita un apoyo con mayores conocimientos en el área de salud. También existen necesidades de transporte, atención de podología, kinesiología, nutrición y otros servicios que muchas veces deben realizarse en casa", agregó.

La autoridad local recordó además que la Municipalidad de Punta Arenas ha certificado a cuidadores y que existen personas con formación, entre otras áreas, como tens, que pueden prestar estos servicios. "Lo que estamos intentando es dar una respuesta, especialmente al tema de los cuidadores y al acompañamiento. Esta primera feria busca que las familias puedan conocer a quienes prestan estos servicios y tener la información necesaria para contactarlos cuando lo requieran. Queremos que nuestros adultos mayores puedan mantenerse bien y recibir las prestaciones que necesitan, muchas de ellas directamente en sus hogares", afirmó.

Entre las alternativas que estarán presentes se encuentran servicios relacionados con kinesiología y movimiento, nutrición, yoga y actividad física, bienestar, autocuidado, transporte para personas mayores, alimentación saludable, cultura, lectura, recreación, artesanía y otras prestaciones especializadas.

Guillermo Aguirre, kinesiólogo y socio fundador de Midek Kinesiología SPA, destacó la importancia de participar en esta instancia, especialmente considerando las dificultades que enfrentan muchas personas mayores para trasladarse hasta un centro de atención. "Están todos invitados a participar este domingo. Nosotros atendemos tanto en consulta como a domicilio, porque entendemos que muchas veces salir del hogar es complicado o las personas no cuentan con movilización. Por eso ofrecemos la posibilidad de acercarnos a sus casas y también enseñar a las familias cómo realizar ejercicios y acompañar mejor a los pacientes", explicó.

El profesional señaló que la actividad física y la rehabilitación son especialmente importantes para las personas mayores. "Una de las condiciones que vemos con mayor frecuencia es la artrosis y muchas veces la falta de actividad y el reposo prolongado afectan la movilidad. Además, en nuestra región, especialmente durante el invierno, las condiciones de las calles aumentan el riesgo de caídas y lesiones, y los adultos mayores pueden enfrentar mayores complicaciones producto del desgaste óseo y articular", indicó.

Aguirre extendió también una invitación a otros profesionales del área de la salud y rehabilitación. "Nos gustaría que kinesiólogos, enfermeros, médicos, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales puedan sumarse a este tipo de iniciativas. Es importante entregar información a una población que está creciendo, tanto en nuestra región como a nivel nacional", sostuvo.

La feria contará, además, con cuatro talleres gratuitos para las personas mayores: yoga en silla, a las 11:30 horas; experiencia sensorial del té, a las 15:30; botiquín herbal, a las 16:00; y "Grany a Telar", a las 16:30 horas. Las actividades no requieren inscripción previa, aunque tendrán cupos limitados, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

Durante la jornada también estarán presentes la Unidad del Adulto Mayor, Tarjeta Punta Arenas, Registro Social de Hogares y la Dirección de Fomento Productivo y Turismo. Asimismo, la Corporación Municipal de Salud realizará exámenes de medicina preventiva e informará sobre las prestaciones de sus programas destinados a las personas mayores.