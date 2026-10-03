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3 de octubre de 2026

FESBO 2026 CONCLUYÓ SU XXXIX VERSIÓN CON MÁS DE 440 ESTUDIANTES EN ESCENA

El Festival Estudiantil Salesiano Don Bosco reunió a participantes de 19 establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales y premió a los ganadores de sus cuatro categorías en competencia.

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Durante dos noches, el gimnasio del Instituto Don Bosco fue escenario de la XXXIX versión del Festival Estudiantil Salesiano Don Bosco (FESBO 2026), certamen que reunió a más de 440 estudiantes provenientes de 19 establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales.

La actividad se desarrolló los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre bajo el lema “Arte y talento que une, alegría que trasciende”. En total, se presentaron 102 números artísticos, incluyendo 33 interpretaciones de canto, cuatro representaciones de baile de cuartos medios y 12 agrupaciones invitadas como shows de bloque.

En la competencia de grupos vocales, el primer lugar fue para el Grupo Vocal del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales, seguido por la Escuela Pedro Pablo Lemaitre y el Colegio Miguel de Cervantes. En solistas damas, el primer lugar quedó en manos de Leonor Sandoval, del Liceo Luis Alberto Barrera, mientras que Alfonsina Palomino, de The British School, obtuvo el segundo lugar y Sayen Huenupil Mansilla, del Liceo Nobelius, el tercero.

En solistas varones, Renato Ortega, del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales, obtuvo el primer lugar. Eduardo Lemus, del Colegio Punta Arenas, consiguió el segundo puesto y Renato Pedrero, del Colegio Alemán, el tercero. En la categoría de baile de cuartos medios, el primer lugar fue para 4° Medio Nuin del Liceo María Auxiliadora, seguido por 4° Medio A-B del Instituto Don Bosco y 4° Medio del Liceo San José.

La organización del festival también contó con la participación de docentes, apoderados y estudiantes del Instituto Don Bosco. El equipo de bienestar estuvo compuesto por 29 personas, mientras que estudiantes participaron en labores de animación y logística. El coordinador general del FESBO 2026, Esteban Oyarzún Savareses, destacó el compromiso de las comunidades educativas y de quienes participaron en el escenario, señalando que presentarse frente a un gimnasio lleno “ya es un logro, con o sin galvano”.



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