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8 de noviembre de 2026

MÁS DE 150 PERSONAS NAVEGARON POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES JUNTO A ESTUDIANTES DESTACADOS

​La actividad organizada por TABSA junto al Rotary Club Punta Arenas reunió a estudiantes reconocidos por sus comunidades educativas, quienes recorrieron el Estrecho de Magallanes acompañados de sus familias.

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Más de 150 personas participaron en una navegación por el Estrecho de Magallanes organizada por TABSA, en el marco de la Semana de la Niñez del Rotary Club Punta Arenas, iniciativa que reconoce a estudiantes de establecimientos educacionales de la región por su compañerismo y relación con sus pares.

La actividad comenzó a las 11:00 horas desde el terminal de Tres Puentes, a bordo del ferry Pathagon. Entre los pasajeros estuvieron 42 de los 44 estudiantes distinguidos este año como Mejores Compañeros, quienes participaron junto a sus familias.

El subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, destacó la participación de la empresa en esta iniciativa, señalando que permite reforzar valores como la solidaridad y el buen relacionamiento entre estudiantes. Por su parte, Teresa Celedón, presidenta de la Semana de la Niñez del Rotary Club Punta Arenas, explicó que la selección considera el comportamiento de los alumnos y su disposición a ayudar a sus compañeros y entorno, más allá de sus calificaciones.

Este año, los 44 estudiantes reconocidos recibieron como obsequio binoculares y un árbol. Celedón agradeció el apoyo de TABSA y destacó que para algunos niños esta fue su primera experiencia navegando por el Estrecho de Magallanes.

Durante el recorrido, varios de los estudiantes compartieron su alegría por la distinción y la oportunidad de conocer el estrecho desde una embarcación. Algunos destacaron que era su primera navegación, mientras otros valoraron los paisajes y la experiencia de recorrer uno de los principales espacios geográficos de la región.


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