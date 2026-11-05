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5 de noviembre de 2026

PUERTO WILLIAMS RINDIÓ HOMENAJE A SUS PIONEROS EN TRADICIONAL CEREMONIA DE ACCIÓN DE GRACIAS

​La actividad, que forma parte de las tradiciones vinculadas al aniversario de Puerto Williams, contempló un momento de oración y reflexión, encabezado por el párroco de la ciudad, Miguel Ángel Bahamonde

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La actividad, encabezada por el alcalde de Cabo de Hornos y la Municipalidad, se realizó en el Cementerio Municipal, en el marco de las celebraciones de aniversario de la ciudad, para recordar a quienes con su esfuerzo y trabajo contribuyeron a construir la comuna.

 
En un ambiente de recogimiento, memoria y reconocimiento, la Municipalidad de Cabo de Hornos, encabezada por el alcalde Patricio Fernández, realizó ayer la tradicional Ceremonia de Acción de Gracias en el Cementerio Municipal de Puerto Williams, instancia que reunió a autoridades y miembros de la comunidad para rendir homenaje a quienes descansan en el camposanto y fueron parte de la historia y desarrollo de la comuna.

 
La actividad, que forma parte de las tradiciones vinculadas al aniversario de Puerto Williams, contempló un momento de oración y reflexión, encabezado por el párroco de la ciudad, Miguel Ángel Bahamonde, junto con un reconocimiento a los antiguos pobladores, vecinos, autoridades y pioneros que, con su trabajo y compromiso, contribuyeron a construir la comunidad que hoy conocemos.

 
Durante la ceremonia, el alcalde Patricio Fernández destacó el valor de mantener viva esta tradición, que permite recordar a quienes dedicaron sus vidas al crecimiento de Puerto Williams y reconocer que el desarrollo de la comuna es fruto del esfuerzo colectivo de generaciones.

 
“Esta ceremonia tiene un significado muy profundo para nuestra comunidad, porque nos permite recordar y agradecer a quienes ya no están, pero que, con sus manos, su esfuerzo y su trabajo ayudaron a construir Puerto Williams y a hacer de nuestra comuna una comunidad cada vez más grande, unida y próspera. Cada persona que pasó por esta tierra dejó una huella, y hoy nosotros somos parte de esa historia. Somos una cadena donde todas y todos hemos contribuido, especialmente quienes nos precedieron y que hoy descansan aquí. Tenemos la responsabilidad de valorar ese legado y seguir trabajando para que las futuras generaciones reciban una comuna mejor”, expresó el jefe comunal.

 
La ceremonia también permitió destacar el sentido de pertenencia y la identidad de una ciudad que ha crecido gracias al compromiso de sus habitantes, en un territorio marcado por las condiciones geográficas y climáticas de la Provincia Antártica Chilena.

 
En ese sentido, la Acción de Gracias constituye una instancia para reconocer que detrás de cada avance de Puerto Williams existe una historia construida por hombres y mujeres que, desde distintas labores y responsabilidades, aportaron al desarrollo de la localidad y al bienestar de sus familias.

 
La Municipalidad de Cabo de Hornos valoró la participación de quienes acompañaron esta significativa jornada, reafirmando la importancia de preservar las tradiciones que fortalecen la memoria colectiva y el vínculo entre las generaciones.

 
De esta manera, Puerto Williams continúa celebrando su aniversario no solo mirando los desafíos del futuro, sino también reconociendo y agradeciendo a quienes hicieron posible el presente de la comuna.

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