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3 de noviembre de 2026

UMAG PRESENTA E-BOOK "INGENIERAS QUE TRANSFORMAN MAGALLANES" Y RECONOCE A EMPRESAS POR AVANCES EN EQUIDAD

El encuentro reunió a destacadas profesionales del ámbito STEM y representantes del sector productivo regional, para visibilizar trayectorias femeninas, compartir experiencias y promover espacios laborales más equitativos.

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Con el propósito de relevar el aporte de las mujeres al desarrollo regional y promover una mayor participación femenina en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), la Universidad de Magallanes (UMAG) realizó el lanzamiento del e-book "Ingenieras que transforman Magallanes", junto a un diálogo con sus protagonistas y la entrega de los sellos Avance por la Equidad a empresas e instituciones de la región.

La actividad se desarrolló en el salón de eventos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y contó con la participación de ingenieras destacadas de Magallanes, representantes del sector productivo, autoridades universitarias, académicas y estudiantes de Ingeniería UMAG.

El encuentro permitió conocer las experiencias y trayectorias de profesionales que contribuyen desde distintos ámbitos al desarrollo de la región. Participaron como expositoras Sara Paola Andrade Carrillo, de IMPA; Fátima Rosa Rugeles, de KPI Consultores; Fernanda Miranda Álvarez, de FIMAGA; y Belén Seguel Reyes, de Aguas Magallanes. Verónica Peragallo Quijada, de Antártica 21, no pudo asistir y en su lugar el reconocimiento fue recibido por Valerie Kroneberg, directora de Personas y Asuntos Corporativos de la empresa. Las historias de todas las ingenieras forman parte del libro digital.

La iniciativa forma parte del proyecto "Mujeres STEM, género y desarrollo local en la macrozona Sur Austral", ejecutado en conjunto con las universidades de La Frontera, de Aysén y de Los Lagos. Al respecto, Melissa Hichins Arismendi, directora de Equidad de Género y Derechos Humanos de la UMAG, destacó que el trabajo busca "relevar a ingenieras con un desarrollo importante en nuestra comunidad para abrir camino a las nuevas generaciones de niñas y adolescentes en las áreas STEM".

En esa línea, la vicerrectora Académica, Melissa Flores Águila, quien participó en representación del rector José Maripani, valoró la publicación como parte del compromiso institucional con la participación. "Para la universidad existe un compromiso importante con el desarrollo de mujeres en áreas STEM donde históricamente no han estado muy presentes. Esta iniciativa promueve testimonios de personas que siguieron sus sueños y hoy están en puestos de liderazgo", señaló.

Desde su experiencia profesional, Sara Paola Andrade Carrillo, ingeniera de proyectos de IMPA, compartió los desafíos de abrirse camino en un área con baja presencia femenina. "En mi generación entramos 15 y egresamos cuatro. La carrera no es sencilla, pero en mi caso me aceptaron de inmediato en la empresa", comentó. Asimismo, indicó que todavía observa una reducida participación de ingenieras civiles mecánicas en el mundo laboral.

Por su parte, Belén Seguel Reyes, jefa del Departamento de Ingeniería y Obras de Aguas Magallanes, resaltó el valor de incorporar distintas perspectivas al liderazgo: "Es fundamental liderar desde lo femenino, aportando empatía en lugar de solo rigor, lo que permite consolidar equipos de trabajo colaborativos".

El decano de la Facultad de Ingeniería, Claudio Gómez Fuentes, también destacó el valor inspirador de estas experiencias y el aporte de la iniciativa a las nuevas generaciones. "Es un gran orgullo conocer historias que incentivan a más niñas a aportar a la sociedad desde la ingeniería y ver a mujeres rompiendo barreras. Esta actividad invita a la gente a soñar", expresó. Asimismo, manifestó la expectativa de contar con más mujeres ingenieras que contribuyan a transformar la sociedad.

La jornada contempló, además, la entrega de los sellos Avance por la Equidad a las empresas e instituciones participantes, representadas por las profesionales invitadas: Antártica 21, KPI Consultores, IMPA, FIMAGA y Aguas Magallanes, como reconocimiento a sus avances y compromiso con la promoción de espacios más equitativos.

Con esta iniciativa, la UMAG busca fortalecer los vínculos con el sector productivo, visibilizar referentes femeninos e incentivar a niñas, jóvenes y futuras profesionales a proyectar sus trayectorias en ingeniería y otras disciplinas STEM, contribuyendo a un desarrollo regional con mayores oportunidades para todas.

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