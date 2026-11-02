PUNTA ARENAS: PLAZOLETA REBECA AGUILAR ALCANZÓ UN 80% DE AVANCE

Durante la mañana de este lunes, la Municipalidad de Punta Arenas a través del equipo de Obras Municipales visitó los trabajos de construcción de la renovada plazoleta Rebeca Aguilar, ubicada en el sector norte de la ciudad. El proyecto considera una inversión superior a los 200 millones, financiada mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y contempla la habilitación de una superficie de 556,20 metros cuadrados.



Los trabajos incluyen la construcción de una ruta accesible con baldosas podotáctiles, pavimentos, nuevas aceras y soleras, además de 78 metros cuadrados destinados a áreas verdes. A ello se suma la instalación de cinco luminarias ornamentales, vallas peatonales, mobiliario urbano, juegos infantiles, máquinas de ejercicio y un memorial.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recordó que el municipio lleva más de 220 pequeñas plazas renovadas al interior de los barrios. "Esto lo hemos hecho en muchas plazas pequeñas, plazas que lo más seguro que usted no las conoce porque están dentro de distintos barrios y lo que buscamos desde el primer día es tener luz, que estén limpias, ordenadas y que sea un lugar de encuentro", señaló.



En cuanto a los detalles técnicos del lugar, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, señaló que llevan un 80% de avance y dijo que "nos falta terminar un par de metros de acera, instalación de la luminaria, ya que la instalación eléctrica está ejecutada, pero necesitamos instalar la luminaria. Y un modular en el centro de la plaza que tiene que ver con juegos infantiles".



En el marco de la continuidad del programa de recuperación de espacios públicos, el director de Obras Municipales informó que actualmente se encuentra en curso una nueva licitación, que permitirá intervenir aproximadamente 12 plazas adicionales en el sector poniente de Punta Arenas, específicamente en Villa Santos Mardones, Alfredo Lorca y Aves Australes.

