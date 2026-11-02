GRUPO LATINOS HIZO VIBRAR A PORVENIR AL RITMO DE LA CUMBIA TROPICAL

El Instituto Patagónico de Estudios Culturales destacó la participación de esta histórica agrupación fueguina en el marco de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes este reciente sábado en Cinema Porvenir, reconociendo su aporte a la memoria musical y cultural de Porvenir.



Al ritmo de la cumbia tropical, Grupo Latinos brindó un espectacular concierto en el marco de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, regalando al público de Porvenir más de una hora de música, alegría y recuerdos.

Con una historia que se remonta a 1982, año en que nació la agrupación, Grupo Latinos ocupa un lugar especial en la memoria musical de Porvenir. Sus años de mayor actividad y reconocimiento fueron durante la década de los ochenta, período en que su música tropical y sus ritmos bailables marcaron a toda una generación de habitantes de Tierra del Fuego.



La agrupación continuó desarrollando su actividad musical durante algunos años de la década de los noventa, dejando una huella en la historia artística local. Después de un período de pausa, hace algunos años sus integrantes retomaron la música, reencontrándose con su público y recuperando ese repertorio que forma parte de los recuerdos y la identidad musical de la comunidad fueguina.



Desde el Instituto Patagónico de Estudios Culturales expresaron su profundo agradecimiento a Grupo Latinos por sumarse generosamente a esta jornada solidaria. Se destacó especialmente la participación del compositor y guitarrista, Francisco López Vidal y Andrés López España en la voz, quienes acompañaron el encuentro con su música y sus voces, compartiendo su talento y contribuyendo a una presentación llena de energía y emoción.



Desde el Instituto destacaron la participación de Grupo Latinos, ya que permitió poner en valor el patrimonio musical local y reconocer la importancia de las agrupaciones que, a través de su trayectoria, mantienen vivas las expresiones musicales populares y forman parte de la identidad cultural de Porvenir, además de la importancia de generar espacios donde el arte, la cultura y la solidaridad puedan encontrarse, fortaleciendo los vínculos comunitarios y reconociendo el valor de los artistas locales.



