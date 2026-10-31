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31 de octubre de 2026

PUNTA ARENAS INCORPORARÁ 236 NUEVAS LUMINARIAS LED EN SECTORES PERIURBANOS

​El proyecto considera una inversión de $179,5 millones financiados por la SUBDERE y contempla más de 12 kilómetros de tendido eléctrico, además de la generación de entre 15 y 20 puestos de trabajo.

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La Municipalidad de Punta Arenas iniciará el proceso de licitación de un proyecto de ampliación de la red de alumbrado público, que contempla la instalación de 236 luminarias LED y 12 kilómetros de tendido eléctrico aéreo en distintos sectores de la comuna. La iniciativa cuenta con una inversión de $179.568.620, financiada a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la SUBDERE.

Las obras consideran intervenciones en sectores como Pasaje de Servicio N°1 (Doñihue), Camino ENAP, prolongación E. Abello, prolongación J. Mardones, Argüelles y Calafate, entre otros. El proyecto busca dotar de iluminación a zonas que actualmente carecen de este servicio y que registran circulación de vehículos y peatones.

De acuerdo con los antecedentes de la iniciativa, la intervención beneficiará a siete unidades vecinales que reúnen 7.585 hogares, de los cuales 3.400 corresponden al 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares. Además, se proyecta la generación de entre 15 y 20 puestos de trabajo durante los 180 días corridos que contempla la ejecución de las obras.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó que el proyecto permitirá mejorar las condiciones de seguridad y el desplazamiento de quienes transitan por sectores como Calafate y Pampa Redonda. Por su parte, el jefe regional de la SUBDERE, Javier Labrín, señaló que la iniciativa forma parte del plan “Chile Despega”, impulsado por el Gobierno, y busca contribuir a la generación de empleo mediante inversión pública.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el financiamiento conseguido para incorporar alumbrado público en sectores como Calafate, Versalovic y Camino ENAP, mientras que la presidenta de la Junta de Vecinos de Calafate, Mariluz Bahamonde, manifestó la satisfacción de los residentes por el avance de una obra que esperaban, especialmente por las condiciones de iluminación durante los meses de invierno.


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