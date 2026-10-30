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30 de octubre de 2026

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR TORMENTAS ELÉCTRICAS PARA TODA LA REGIÓN DE MAGALLANES DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

El fenómeno meteorológico se extendería desde la tarde de este sábado hasta la noche del domingo, principalmente durante las tardes y noches.

tormenta eléctrica

SENAPRED declaró Alerta Temprana Preventiva para toda la Región de Magallanes ante el pronóstico de tormentas eléctricas que podrían registrarse desde la tarde de este sábado y hasta la noche del domingo. El fenómeno se concentraría principalmente durante los horarios de tarde y noche, por lo que las autoridades llamaron a la comunidad, turistas y visitantes a adoptar medidas de precaución para evitar situaciones de riesgo.

A través de un llamado preventivo, desde SENAPRED Magallanes entregaron una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a quienes realizan actividades al aire libre, como caminatas, excursiones y trekking, además de las personas que se encuentran en sus domicilios o establecimientos de alojamiento.

Entre las principales medidas se encuentra suspender las actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas eléctricas. En caso de no poder hacerlo, se recomienda alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas, buscando siempre un refugio seguro.

Asimismo, para quienes permanezcan en sus hogares o lugares de hospedaje, se aconseja desconectar los aparatos eléctricos y evitar el contacto con el agua mientras se registren descargas eléctricas.

Por otra parte, SENAPRED advirtió sobre el riesgo de incendios forestales asociados a la caída de rayos, los cuales podrían provocar la ignición de árboles y pastizales, especialmente en sectores rurales y periurbanos.

En este sentido, se solicitó a la población que, ante la presencia de humo o alguna fumarola, informe inmediatamente a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), llamando al 130, número destinado a la recepción de denuncias de incendios forestales.

Desde el organismo recalcaron que los reportes oportunos permiten activar los equipos de emergencia y facilitar una respuesta temprana ante eventuales focos de incendio.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a evitar exposiciones innecesarias, respetar las recomendaciones preventivas y mantener una conducta responsable durante el desarrollo de este evento meteorológico, considerando que la prevención de incendios forestales constituye uno de los principales focos de atención para la presente temporada.


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